О разговоре будущего президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина никто официально не сообщал.



Единственный пока источник информации о нем – публикация в газете The Washington Post со ссылкой на комментарии анонимных лиц.



Поэтому был ли разговор 7 ноября в реальности и если и был, то насколько точно газета передала его содержание – пока до конца непонятно.



Но если исходить из того, что написано в The Washington Post, то можно сделать вывод, что Трамп действительно стоит на позиции необходимости скорейшего завершения войны путем некого территориального компромисса с Россией. В частности, если верить изданию, он готов оставить за РФ часть захваченных территорий Украины. Ранее также писали, что советники Трампа выступают за остановку войны по линии фронта. То есть, если верить всей этой информации, формула "мир в обмен на территории" (то есть прекращение войны на условиях сохранения за Россией всех или части захваченных территорий) на данном этапе активно обсуждается в команде Трампа.



Также, по данным WP, Трамп выражал недовольство тем, что США вынуждены много тратить на войну в Украине, что поднимает вопрос, будет ли американская помощь продолжаться и далее.



Наконец, издание утверждает, что Трамп во время разговора посоветовал российскому президенту "не обострять войну в Украине". Источник издания так пояснил смысл этой фразы: "Трамп не хочет вступать в должность в условиях нового кризиса в Украине, вызванного российской эскалацией, что даст ему стимул не допустить обострения войны".



О какой эскалации идет речь? Судя по всему – о возможности массированного удара по украинской энергетике. В частности, по подстанциям АЭС Украины, что может полностью обрушить энергосистему страны. Этот вопрос, судя по частоте упоминания, сильно беспокоит украинские власти. И, не исключено, что эту тему попросил поднять сам Зеленский, который говорил с Трампом за день до его разговора с Путиным.



Но если у РФ действительно есть намерения и возможности нанести такой удар, то далеко не факт, что Кремль от него откажется, несмотря на советы Трампа. В Москве могут посчитать, что бонусы для нее от разрушения украинской энергетики значительно перевешивают риск вызвать недовольство будущего президента США. Тем более, что удар могут осуществить задолго до инаугурации и затем использовать его для усиления давления на Украину и Запад в преддверие возможных переговоров в качестве "акции устрашения".



Что касается реакции Кремля на разговор, то как раз 7 ноября (в день, когда, по информации The Washington Post, и состоялась беседа), Путин впервые публично прокомментировал итоги выборов в США, поздравил Трампа с победой и выразил готовность вести с ним диалог. Также стали более позитивными комментарии и других представителей российской власти.



То есть, если разговор действительно был, то, судя по всему, у Путина он не вызвал отторжения и был воспринят как начало диалога.