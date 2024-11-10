Россия захватит 20% территории Украины по итогам войны. Об этом заявил бывший командующий НАТО Джеймс Ставридис в эфире CNN.

По его словам, Трамп "окажет давление на обе стороны, чтобы сесть за стол переговоров, и это выйдет как конец Корейской войны, то есть Путин, к сожалению, но в реальном мире, в конечном итоге получит около 20 процентов Украины".

"Но остальная часть Украины, 80 процентов, все эти ресурсы, подавляющее большинство населения, они останутся демократическими, свободными", - сказал Ставридис.

Он добавил, что Украина также через 3-5 лет сможет получить "путь в НАТО".

Отдельно Ставридис заявил журналу Newsweek, что переговоры о прекращении огня и окончательном урегулировании "займут месяцы". "Вступление Украины в НАТО может быть осуществлено в течение пары лет", - добавил он.

Отметим, что в команде Трампа призывают отказать Киеву в членстве в НАТО. Такое мнение высказывал его будущий вице-президент Вэнс, а также советники избранного президента.

Война в Украине идет уже 989-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.