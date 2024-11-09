Россия готова выслушать предложения новоизбранного президента США Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине, при этом "простого решения этой проблемы быть не может". Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Если с американской стороны последуют какие-то сигналы о том, что у них есть идеи, как двигаться дальше в плоскости урегулирования, а не в плоскости дальнейшей накачки киевского режима всеми видами помощи в ожидании, что в конечном счете это приведет все к тому же стратегическому поражению Москвы, то мы несомненно сделаем максимум для того, чтобы это проанализировать и выработать ответ", - заявил Рябков.

По его словам, "простого решения этой проблемы или проблем, связанных с происходящим в Украине и вокруг неё, быть не может", поэтому заявления Трампа "относительно сверхбыстрого урегулирования ситуации в Украине - это не более, чем риторика".

Июньские предложения Путина, который как условие прекращения войны выдвинул передачу России четырех областей Украины, Рябков назвал "единственно реалистичными".

"У нас нет конъюнктурных колебаний и нет постановки наших коренных интересов в зависимость от того, кто в конечном итоге находится в Овальном кабинете Белого дома", - добавил российский дипломат.

Ранее в Кремле также говорили, что не откажутся от претензий на четыре области Украины.

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