Кремль заявляет, что готов обсуждать Украину с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, но не отказывается от своих претензий на четыре области Украины.

"Готовность к контактам с Трампом сохраняется, вчера она была акцентирована Путиным, но конкретики нет. Готовность России обсуждать с Трампом урегулирование в Украине не подразумевает корректировку требований в рамках мирных инициатив Владимира Путина, озвученных 14 июня в МИДе", - заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, тогда Путин озвучил как требование для прекращения войны вывод Украиной войск из четырех её областей: Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.

Ранее Песков заявил, что у Кремля "пока нет понимания", когда может состояться разговор Путина и Трампа.

Он добавил, что "теоретически" Путин может позвонить Трампу, но надо посмотреть, как дальше будут развиваться события.

Также Песков сообщил, что поздравление Путиным Трампа с избранием можно считать официальным.

Однако в отношении будущего он не может дать никаких прогнозов. Так, Песков сказал, что пока неизвестно, пригласит ли Путин Трампа в Москву на 80-летие Победы, поскольку не было никаких контактов.

Напомним, Трамп пообещал остановить все войны и собирается поговорить с Путиным.