Президент Владимир Зеленский может "приветствовать" победу Дональда Трампа из-за "глубокого разочарования" в нынешнем президенте США Джо Байдене.

Об этом пишет британский журнал The Economist.

По данным журнала, многие высокопоставленные украинские чиновники надеялись на победу Трампа.

"Столкнувшись с выбором между продолжением минимальной поддержки или президентом-джокером, который разорвёт правила и почти наверняка сократит помощь, они были готовы рискнуть", - сообщает издание.

В частном порядке окружение Зеленского говорит о "слабости и лицемерии" администрации Байдена, которая боится эскалации с Россией и задерживает даже обещанные пакеты помощи.

"Однако победа Трампа может предложить Зеленскому выход из того, что выглядит как кровавый тупик в лучшем случае, а поражение в худшем", - говорится в статье.

Издание полагает, что "полная распродажа Украины Трампом маловероятна, не в последнюю очередь из-за мнения внутри его собственной республиканской партии. Он, конечно, не захочет быть автором и владельцем поражения Украины".

Взамен на поддержку Трамп может потребовать от Украины доступ к её природным ресурсам. При этом либеральные ценности будут его волновать гораздо меньше, считает журнал. Издание считает, что Трамп подготовит свой проект сделки уже в январе, к своей инаугурации.

Как пишет издание, на данный момент украинские чиновники работают с двумя публичными формулировками возможного "мирного плана" Трампа.

Первая, связанная с будущим вице-президентом Джеем Ди Вэнсом, предполагает заморозку войны на нынешних позициях и нейтралитет Украины.

Второй план, который предпочитают украинские власти, был изложен бывшим госсекретарём Трампа Майком Помпео в газете Wall Street Journal. В этом плане основное внимание уделяется усилению военной и финансовой поддержки в качестве сдерживающего фактора для Москвы. При этом сохраняется перспектива вступления в НАТО. Многое может зависеть от того, какой план предпочтёт Трамп.

"Неизвестным элементом остаётся Путин и то, на что он согласится. Источники, близкие к российскому лидеру, дают противоречивые сигналы о его готовности вести переговоры: в один день они сообщают о его готовности заморозить боевые действия вдоль существующей линии соприкосновения. В другой день настаивают на чем-то похожем на капитуляцию Украины", - пишет The Economist.

Также The Economist приводит мнение экс-министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, который говорит о том, что в ближайшие месяцы россияне могут предпринять массированные атаки на украинскую энергоинфраструктуру и попытаются убить руководство страны.

Какой будет судьба войны при президентстве Трампа, мы анализировали в отдельном материале.

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