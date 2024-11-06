Журнал The Spectator опубликовал статью под заголовком "Победа Дональда Трампа означает начало конца войны в Украине".

Материал появился на сайте издания.

"Победа Дональда Трампа на выборах возвещает начало конца войны в Украине – и, скорее всего, оставит Владимиру Путину контроль над большей частью, если не над всей территорией, которую он захватил за почти три года кровавого конфликта. Для многих украинцев такой исход станет предательством их борьбы, ударом Запада в спину, который посеет десятилетия гнева и негодования. Однако для других быстрое окончание конфликта до того, как будет потеряно больше земель и погибнут десятки тысяч молодых украинцев, представляет собой лучшую надежду на реальное спасение достойного будущего для своей страны до того, как ее инфраструктура, экономика и целое поколение будут полностью уничтожены", – говорится в статье.

В статье также приводится цитата анонимного деятеля из бывшей команды президента Украины Владимира Зеленского.

"На данном этапе мы говорим о выживании, а не о победе. Практическая перспектива того, что Украина сможет вернуть свои утраченные территории, составляет менее нуля", – заявил он.

Напомним, в Кремле заявили, что Владимир Путин не планировал поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах президента США, но остается "открыт к диалогу".

Мы разбирались в отдельном материале, что означает победа Трампа для Украины.