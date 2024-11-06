Дональд Трамп заявил, что его главная миссия - положить конец всем войнам. Он напомнил о своём прошлом президентском сроке, подчёркивая, что за те четыре года Соединенные Штаты не вступили ни в один новый конфликт.

Об этом сообщает Sky News.

"В течение четырёх лет у нас не было войн. Единственным исключением была победа над ИГИЛ, которую мы достигли за рекордно короткое время. Некоторые говорили: "Он начнёт войну". Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить все войны", - заявил Трамп.

Трамп добавил, что это важный шаг на пути к укреплению демократии и свободы, и пообещал раскрыть "славную судьбу" Америки. По словам Трампа, он стремится к новому будущему для страны и намерен вернуть ей былое величие.

Политик также призвал к объединению нации и отметил, что настало время оставить прошлые разногласия позади.

"Наш успех объединит нас", - подчеркнул он и выразил уверенность, что США смогут воплотить намеченные цели.

Напомним, Трамп победил на выборах президента США.

Он уже обратился к своим сторонникам и пообещал "вылечить Америку".