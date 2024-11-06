Республиканцы побеждают на выборах в американский Сенат, которые идут одновременно с президентскими.

По данным Associated Press, партия кандидата в президенты США Дональда Трампа на данный момент получает 51 место в Сенате, а демократы - 42.

Еще два места не определены, но расклада они уже не изменят.

Напомним, республиканцы сейчас контролируют и нижнюю палату Конгресса - Палату представителей.

Между тем на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп опережает кандидата от демократов Камалу Харрис в большинстве колеблющихся штатов.

Ранее платформы прогнозов оценивали вероятность победы Трампа в 53%, кандидата от демократов Камалы Харрис – в 47%. Также на победу республиканцев на выборах в Сенат давался 81%, а по Палате представителей прогнозировалась победа демократов с вероятностью 54%.

Мы подробно рассказывали о том, что нужно знать о выборах в США и как они повлияют на Украину.

Как Америка выбирает нового президента, мы следим в обновляемом материале.

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