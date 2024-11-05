Выборы в США. Главное, что о них нужно знать и как они повлияют на Украину?
1. Более 80 миллионов американских избирателей уже проголосовали на выборах досрочно лично или по почте. Все оставшиеся будут голосовать на избирательных участках, которые откроются сегодня.
2. Избирательные участки в Штатах закрываются в разное время из-за разницы в часовых поясах. Первые из них закроются сегодня в полночь по Киеву (на востоке страны), а последние - в 7 утра среды (участки в западных штатах). Что касается "колеблющихся" штатов, от которых будут зависеть результаты выборов (Аризоны, Джорджии, Мичигана, Невады, Северной Каролины, Пенсильвании и Висконсина) первыми закроются участки в Джорджии - в два часа ночи по Киеву, а последними в Неваде - в 4:00 утра по киевскому времени.
3. Первые результаты должны прийти с избирательных участков на территории США, где люди голосовали сегодня. Во вторую очередь публикуются результаты досрочного голосования. Затем поступают результаты из-за рубежа и с американских военных баз.
При этом, как показал опыт прошлых выборов, ситуация после начала подсчета досрочно отданных голосов и голосов по почте может серьёзно измениться. В 2020 году после подсчета голосов с избирательных участков лидировал Трамп, а когда начали считать "почтовые" голоса, то вперед вышел Байден.
4. Учитывая, что в последнее время Трамп и Харрис шли в тех же колеблющихся штатах "ноздря в ноздрю", велика вероятность, что команды кандидатов будут сражаться за каждый голос и в отдельных случаях требовать пересчета. Это может затянуть процесс подсчета голосов.
5. Тем не менее обычно победитель американских выборов становится очевидным уже к утру среды. Но бывали и исключения. Например - предыдущие выборы президента США. В 2020 году Байдена объявили президентом только через четыре дня после голосования. Именно столько времени ждали результатов голосования в Пенсильвании.
6. После подсчёта голосов, который определит, сколько выборщиков у каждого кандидата (для победы кандидат должен набрать не менее 270 голосов выборщиков) наступит второй этап избирательной кампании: 17 декабря проголосуют непосредственно выборщики. Инаугурация нового президента пройдёт 20 января.
7. За выборами в США очень внимательно следят в Украине, потому что позиция Штатов имеет ключевое значение с точки зрения дальнейшего хода войны, о чем мы подробно рассказывали в отдельном материале. При этом публично озвученные позиции обоих кандидатов по Украине серьёзно отличаются. Если Камала Харрис заявляет, что будет следовать нынешней линии Белого дома, то Трамп и его соратники эту линию жестко критикуют и обещают "закончить войну за 24 часа" на компромиссной основе - путем остановки ее по линии фронта. Естественно, публичные заявления это одно, а реальные действия могут быть другими. Однако, как мы анализировали, в случае победы Харрис действительно можно ожидать продолжения политики администрации Байдена по отношению к Украине, к войне и к РФ.
А вот в случае победы Трампа, как говорится, есть варианты. Не исключено, что Трамп в реальности намерен как можно скорее завершить войну, остановив ее по линии фронта, подведя и Украину, и Россию к заключению соответствующих договоренностей. Однако, как мы уже писали, "глобальная партия войны" постарается сделать все, чтобы этого не допустить. Поэтому ее "филиал" в Республиканской партии попытается ещё на раннем этапе убедить Трампа не предлагать какие-либо компромиссы Путину по войне в Украине, а если это не получится, то тогда в дело вступит московский "филиал" "глобальной партии войны", который попытается убедить Путина на предложения Трампа ответить отказом.
Но в целом, безусловно, победа Трампа может серьёзно откорректировать курс США по Украине. Ещё более кардинально он может измениться, если проигравшая сторона не признает итогов выборов и в Штатах начнётся масштабное гражданское противостояние. Тогда Вашингтону будет уже не до Украины.