1. Более 80 миллионов американских избирателей уже проголосовали на выборах досрочно лично или по почте. Все оставшиеся будут голосовать на избирательных участках, которые откроются сегодня.

2. Избирательные участки в Штатах закрываются в разное время из-за разницы в часовых поясах. Первые из них закроются сегодня в полночь по Киеву (на востоке страны), а последние - в 7 утра среды (участки в западных штатах). Что касается "колеблющихся" штатов, от которых будут зависеть результаты выборов (Аризоны, Джорджии, Мичигана, Невады, Северной Каролины, Пенсильвании и Висконсина) первыми закроются участки в Джорджии - в два часа ночи по Киеву, а последними в Неваде - в 4:00 утра по киевскому времени.

3. Первые результаты должны прийти с избирательных участков на территории США, где люди голосовали сегодня. Во вторую очередь публикуются результаты досрочного голосования. Затем поступают результаты из-за рубежа и с американских военных баз.

При этом, как показал опыт прошлых выборов, ситуация после начала подсчета досрочно отданных голосов и голосов по почте может серьёзно измениться. В 2020 году после подсчета голосов с избирательных участков лидировал Трамп, а когда начали считать "почтовые" голоса, то вперед вышел Байден.

4. Учитывая, что в последнее время Трамп и Харрис шли в тех же колеблющихся штатах "ноздря в ноздрю", велика вероятность, что команды кандидатов будут сражаться за каждый голос и в отдельных случаях требовать пересчета. Это может затянуть процесс подсчета голосов.

5. Тем не менее обычно победитель американских выборов становится очевидным уже к утру среды. Но бывали и исключения. Например - предыдущие выборы президента США. В 2020 году Байдена объявили президентом только через четыре дня после голосования. Именно столько времени ждали результатов голосования в Пенсильвании.

6. После подсчёта голосов, который определит, сколько выборщиков у каждого кандидата (для победы кандидат должен набрать не менее 270 голосов выборщиков) наступит второй этап избирательной кампании: 17 декабря проголосуют непосредственно выборщики. Инаугурация нового президента пройдёт 20 января.

7. За выборами в США очень внимательно следят в Украине, потому что позиция Штатов имеет ключевое значение с точки зрения дальнейшего хода войны, о чем мы подробно рассказывали в отдельном материале. При этом публично озвученные позиции обоих кандидатов по Украине серьёзно отличаются. Если Камала Харрис заявляет, что будет следовать нынешней линии Белого дома, то Трамп и его соратники эту линию жестко критикуют и обещают "закончить войну за 24 часа" на компромиссной основе - путем остановки ее по линии фронта. Естественно, публичные заявления это одно, а реальные действия могут быть другими. Однако, как мы анализировали, в случае победы Харрис действительно можно ожидать продолжения политики администрации Байдена по отношению к Украине, к войне и к РФ.

А вот в случае победы Трампа, как говорится, есть варианты. Не исключено, что Трамп в реальности намерен как можно скорее завершить войну, остановив ее по линии фронта, подведя и Украину, и Россию к заключению соответствующих договоренностей. Однако, как мы уже писали, "глобальная партия войны" постарается сделать все, чтобы этого не допустить. Поэтому ее "филиал" в Республиканской партии попытается ещё на раннем этапе убедить Трампа не предлагать какие-либо компромиссы Путину по войне в Украине, а если это не получится, то тогда в дело вступит московский "филиал" "глобальной партии войны", который попытается убедить Путина на предложения Трампа ответить отказом.

Но в целом, безусловно, победа Трампа может серьёзно откорректировать курс США по Украине. Ещё более кардинально он может измениться, если проигравшая сторона не признает итогов выборов и в Штатах начнётся масштабное гражданское противостояние. Тогда Вашингтону будет уже не до Украины.