В последнее время из публикаций в СМИ складывается впечатление, что уже почти весь мир хочет скорейшего завершения войны в Украине по линии фронта и только лишь "один в поле воин" Владимир Зеленский против этого.



Так, известно о китайско-бразильской инициативе, которая предусматривает остановку войны по линии фронта. Ее поддерживают в той или иной степени и другие страны глобального Юга. Позитивно о ней отозвался Владимир Путин. А вот Зеленский ее раскритиковал.



Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и его команда также заявляют, что очень быстро закончат войну в Украине, остановив ее по линии фронта. Но Зеленский выступил категорически против этого, сказав, что ни на какие территориальные компромиссы идти не будет и готов воевать до выхода на границы 1991 года (в трактовке Андрея Ермака – до выхода на линию разграничения февраля 2022 года).



Наконец, СМИ, близкие к Демпартии США, кандидат от которой Камала Харрис противостоит Трампу на выборах, в последнее время ведут линию, что администрация Джо Байдена и руководители других западных стран склоняются к необходимости заканчивать войну и начинать переговоры с РФ, однако Зеленский категорически против и давит на Байдена, чтобы тот дал разрешение на удары по территории России, пригласил Украину в НАТО и предоставил ВСУ все возможные вооружения. Белый же дом это делать отказывается, чем "ошеломляет" воинственного Зеленского.



Показательны в этом плане вчерашние статьи в Economist и New York Times, в которых говорится, что у Запада нет достаточно оружия, чтобы помочь ВСУ отвоевать территории, и что в случае длительной войны Украина может истощиться раньше РФ и потерпеть поражение.



Причины отказа Зеленского вести диалог об остановке войны по линии фронта называют разные. Например, опасения недовольства украинцев, нежелание заканчивать войну без получения четких гарантий безопасности в виде членства или хотя бы приглашения в НАТО и т.д.



Многие из этих причин явно надуманные. Например, очень сомнительно, что уставшее от войны украинское общество сильно возмутится ее завершению, о чем мы подробно писали. А что касается членства и приглашения в НАТО, то очевидно, что пока идет война, вероятность этого близка к нулю. И лишь после завершения войны можно говорить о каком-то реальном движении в Альянс.



Но даже не это все является главным поводом для сомнений в достоверности тезиса "все, в том числе и США, за скорейшее завершение войны по линии фронта и только один Зеленский против".



Главное, что сама по себе такая формулировка является совершенно безумной.



Можно по-разному относиться к управленческим и интеллектуальным способностям Зеленского и Ермака, но они явно не самоубийцы. А потому невозможно представить ситуацию, при которой Запад принуждает Киев к остановке войны по лини фронта, намекая, что у него заканчиваются оружие и деньги, но Зеленский противится. Ведь для всех очевидно, что без помощи Запада Украина потерпит поражение и дальнейшее сопротивление будет возможно в формате разве что партизанской войны.



Поэтому если Зеленский занимает подобную позицию, то это означает, что ее поддерживает Вашингтон. Это означает, что реальная (а не медийная) позиция администрации Байдена – продолжать войну дальше. И дискуссия там идет только по вопросу, как это делать: расширять военную помощь и в целом участие НАТО в войне, не боясь пересекать "красные линии" Путина, либо проявлять осторожность, чтобы не допустить прямого столкновения США и РФ с риском ядерной войны.



Что касается публикаций в близких к Демпартии СМИ о том, что Вашингтон хочет мира, но Зеленский стоит на своем, то это может быть просто срежиссированная предвыборная мелодрама с целью перебить тезис Трампа, согласно которому Байден и Харрис ведут США к третьей мировой войне. Либо же трансляция позиции представителей "партии мира" в администрации Байдена, которая на данный момент не является доминирующей в Белом доме.

Однако если ситуация поменяется и власти США станут на позицию окончания войны по линии фронта, то это будет решением вопроса на 80%. 20% останутся на согласование условий прекращения огня. Это будет очень непросто (так как условия эти у Украины и РФ противоположные), но возможно. США обладают определяющим влиянием на Киев, а также на своих союзников в Европе. И потому у Вашингтона есть много рычагов, чтобы побудить и украинские власти, и европейцев (если те будут против, что вряд ли) пойти на компромиссы. А на Кремль (если он станет тормозить процесс) можно будет повлиять через Китай и другие страны глобального Юга.



Поменяется ли позиция США относительно войны в Украине?



Далеко не факт. Даже не факт, что это произойдет в случае победы Трампа, который обещает "закончить войну за 24 часа". В Республиканской партии много своих "ястребов", которые призывают проводить даже более радикальную политику, чем Байден. А комментарии внешнеполитических советников Трампа противоречивы. С одной стороны, они выступают за прекращение войны в Украине по линии фронта, с другой, грозят максимально ужесточить санкции против РФ, Китая и Ирана, что может привести не к миру, а к быстрой эскалации.



Но в целом изменение (или не изменение) позиции США зависит от того, какая концепция победит в кругах американских элит.



Сейчас там доминирует концепция, исходящая из того, что продолжение войны в Украине для США выгодно и при этом не опасно.



24 февраля 2023 года, на годовщину вторжения, издание Politico опубликовало огромный текст, в котором чиновники администрации Байдена подробно рассказывали, что происходило накануне начала полномасштабной войны. Из их заявлений выходит, что еще с осени 2021 года они знали о планах Путина напасть на Украину. Также они полностью отдавали себе отчет в том, что выдвинутые Москвой в декабре 2021 года предложения к США и НАТО договориться о нерасширении Альянса на восток и о невключении в НАТО Украины являются по сути ультиматумом, отказ выполнять который приведет к российскому вторжению.

Однако во всем огромном тексте о дискуссиях в США накануне вторжения, ни в одном комментарии не проходила мысль: может быть, стоит подписать с россиянами соглашение, что Украину не будут брать в НАТО? Все-таки жаль украинцев, погибнут много людей. Тем более что мы сами брать Украину в НАТО не очень-то и хотим и воевать из-за нее с Россией не собираемся.



Судя по статье, никому такое даже в голову не пришло хотя бы в качестве предложения к обсуждению.



Почему? Наиболее логичный ответ: власти США видели в российском вторжении в Украину не угрозу для себя, ради предотвращения которой нужно было бы идти на какие-то компромиссы с РФ, а уникальную возможность. Возможность решить одним махом сразу много проблем.

Во-первых, втянуть своего геполитического противника (Россию) в войну на истощение. Причем Кремль в нее втянулся по своей собственной инициативе, что создало крайне удобный повод для Вашингтона ввести санкции против РФ, а также крепко привязать к себе Европу, обрубив ее связи с Россией, развитие которых в перспективе могло привести к отдалению ЕС от США. Вторжение в Украину эту очень большую для Вашингтона угрозу почти ликвидировало.



Во-вторых, ослабить двух своих основных экономических конкурентов: Китай и Европу. По ЕС нанес серьезный удар разрыв экономических связей с Россией (на чем США еще и хорошо зарабатывают, заместив российский газ американским), а Пекин теряет позиции на европейском рынке, так как оказавшиеся благодаря войне в Украине в жесткой связке с США европейцы не в силах отказать Вашингтону в введении заградительных пошлин против китайских товаров.

При этом для носителей данной концепции риски войны для США не выглядят слишком уж большими.

Американская армия в войне не участвует. Против РФ воюют ВСУ. И любой исход войны для США с точки зрения сторонников этой концепции не будет критическим. Потерпит Россия поражение, а Путина свергнут – очень хорошо. Война уйдет "в долгую" - тоже неплохо, Россия будет истощаться и дальше. Москва одержит победу и завоюет Украину – плохо, очень неприятно, но не фатально. В конце концов, победу талибов в Афганистане США пережили. Могут пережить и поражение Украины, оккупация которой повиснет гирями на ногах у Москвы, заставляя РФ тратить на нее огромные ресурсы. А Европа, напуганная российской угрозой, будет еще теснее привязана к США и экономически еще больше ослаблена. В страхе перед новой войной инвесторы ускорят вывод денег из ЕС в Америку. А если еще полыхнет в Азии – на Тайване, между Индией и Пакистаном, либо в Корее - то в США потекут огромные азиатские деньги. Америка станет островком стабильности в бушующем кровавом мире войн будущего. Как Элизиум из известного фантастического фильма. Защищенный двумя океанами, ядерным оружием и мощным военно-морским флотом.

Однако у такой концепции есть противники. Это условная "партия мира" на Западе, чьи позиции в последнее время усиливаются, хотя пока и не являются доминирующими.



Главный аргумент сторонников "партии мира" – продолжение войны в Украине создает высокие риски втягивания в нее НАТО, что чревато угрозой ядерной войны, которая уничтожит в том числе и американский "Элизиум".



Также они считают, что продолжение войны несет риски поражения и капитуляции Украины. Что для Запада все-таки безболезненно не пройдет, подорвав доверие к нему союзников по всему миру. Остановка войны по линии фронта сторонниками "партии мира" видится способом гарантировать, что ни разгрома, ни капитуляции Украины не будет. Страна сохранит свою государственность, армию, выход к морю, перспективы вступления в ЕС и даже (в случае достижения договоренностей с РФ) в НАТО.



Кроме того, нарастающие финансовые проблемы Запада, в частности, с огромными внешним долгом и денежной массой, не позволяют увеличивать военные расходы без риска дестабилизации экономики или без значительного сокращения социальных расходов.



Также есть сторонники точки зрения, что Россию - даже с Путиным во главе - можно и нужно включить в глобальный Запад, превратив его в глобальный Север, который, с учетом природных ресурсов и ядерного арсенала РФ, станет непробиваемой и самодостаточной крепостью.



Кроме того, в Европе, особенно в Германии и Италии, есть немало тех, кто хочет поскорее закончить войну, чтобы восстановить экономические связи с РФ.



Повторимся, позиция "партии мира" пока не является главенствующей на Западе, но влияние ее растет.



И на чью сторону склонится чаша весов, зависит не столько от итогов выборов в США (хотя они, конечно, окажут свое влияние), сколько от более глобального выбора стратегии будущего, который стоит перед западными элитами.

Первый вариант - окончательно выбрать стратегию "Элизиума", и тогда войну прекращать не нужно, а, наоборот, необходимо ее подпитывать постоянно. И в эту стратегию вписываются заявления Зеленского о "войне до победного конца", так как дают аргумент против завершения войны по линии фронта: сама Украина с этим не согласна, а мы ее заставить не можем.

Второй вариант - пойти на договоренности с незападными странами о новом мироустройстве с новой системой глобальной безопасности (если, естественно, на это будут готовы незападные страны, включая РФ). И тогда войну в Украине нужно будет прекращать, хотя это и будет очень трудно.

Мировая "партия войны", представители которой есть и в Украине, и на Западе, и в России, постарается торпедировать любые попытки закончить боевые действия, как это уже не раз происходило в прошлом.



Однако изменение позиции США по войне в Украине, безусловно, будет иметь огромное значение и позволит начать путь к ее завершению.