Эксперт программы "Россия и Евразия" в аналитическом центре Chatham House - Королевском институте международных отношений - Джон Лаф описал четыре сценария развития войны в Украине.

Колонка на эту тему появилась на сайте центра.

Эксперт перечисляет следующие варианты развития событий:

долгая война — изнурительный конфликт, проверяющий пределы возможностей каждой стороны;

замороженный конфликт — перемирие, которое стабилизирует линию фронта там, где она находится;

победа Украины — изменение политики Запада в сторону поддержки, которая позволит Украине заставить Россию вернуться как минимум к линии разграничения по состоянию на 23 февраля 2022 года;

поражение Украины – принятие Украиной российских условий (смена правительства, демилитаризация, нейтралитет) и территориальные потери.

При этом, по оценке Лафа, сценарий долгой войны несёт большие риски для Украины.

"Сценарий долгой войны потребовал бы от Украины продолжать борьбу с ограниченными ресурсами, пытаясь восстановить поврежденную инфраструктуру и поддерживать экономику и систему социального обеспечения. Длинная война обрекла бы Украину на дальнейшее уничтожение ее экономического, человеческого и социального капитала, еще больше ограничила возможности экономического роста и замедлила реформы, необходимые для вступления в ЕС. Сочетание истощения общества, его растущего обнищания и напряженности между гражданскими и военными властями по поводу распределения ресурсов на фоне "истощения" отношений с западными партнерами из-за их ограниченной поддержки может создать опасный политический коктейль", - написал эксперт.

Сегодня Валерий Залужный заявил, что Украине "практически невозможно" выйти из "затяжной" войны с Россией, которая играет на руку РФ.

Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает очень вероятным завершение войны в Украине уже в ближайшем будущем.