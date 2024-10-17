Заморозка, долгий конфликт, победа, поражение. Эксперт описал 4 сценария завершения войны в Украине
Эксперт программы "Россия и Евразия" в аналитическом центре Chatham House - Королевском институте международных отношений - Джон Лаф описал четыре сценария развития войны в Украине.
Колонка на эту тему появилась на сайте центра.
Эксперт перечисляет следующие варианты развития событий:
- долгая война — изнурительный конфликт, проверяющий пределы возможностей каждой стороны;
- замороженный конфликт — перемирие, которое стабилизирует линию фронта там, где она находится;
- победа Украины — изменение политики Запада в сторону поддержки, которая позволит Украине заставить Россию вернуться как минимум к линии разграничения по состоянию на 23 февраля 2022 года;
- поражение Украины – принятие Украиной российских условий (смена правительства, демилитаризация, нейтралитет) и территориальные потери.
При этом, по оценке Лафа, сценарий долгой войны несёт большие риски для Украины.
"Сценарий долгой войны потребовал бы от Украины продолжать борьбу с ограниченными ресурсами, пытаясь восстановить поврежденную инфраструктуру и поддерживать экономику и систему социального обеспечения. Длинная война обрекла бы Украину на дальнейшее уничтожение ее экономического, человеческого и социального капитала, еще больше ограничила возможности экономического роста и замедлила реформы, необходимые для вступления в ЕС. Сочетание истощения общества, его растущего обнищания и напряженности между гражданскими и военными властями по поводу распределения ресурсов на фоне "истощения" отношений с западными партнерами из-за их ограниченной поддержки может создать опасный политический коктейль", - написал эксперт.
Сегодня Валерий Залужный заявил, что Украине "практически невозможно" выйти из "затяжной" войны с Россией, которая играет на руку РФ.
Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает очень вероятным завершение войны в Украине уже в ближайшем будущем.