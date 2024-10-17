Посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украине "практически невозможно" выйти из "затяжной" войны с Россией, которая играет на руку РФ.

Его слова передает издание The Kyiv Independent.

Выступая в Королевском институте международных отношений, бывший главнокомандующий ВСУ сказал, что контрнаступление 2023 года под его командованием не оказалось успешным, потому что Запад не предоставил достаточного количества вооружения.

"В результате мы оказались в состоянии затяжной войны. По моему личному мнению, выход из этой затяжной войны кажется практически невозможным", - считает посол.

Он отметил, что сейчас война переходит в "позиционную" стадию со "статичными и изнуряющими боями", которые позволят России восстановить военную мощь.

Также Залужный допустил мобилизацию украинских женщин в будущем.

"Если будет необходимо призвать женщин, чтобы спасти Европу от войны, то, пожалуй, мы это сделаем. Но, по моему личному мнению, нужно не допустить войны в Европе, как это было в 1939 году, другими путями, не путем призыва украинских женщин", - заявил бывший главком.

Напомним, в ЕС на днях заявили, что если в Украину перестанет поступать военная помощь с Запада, война завершится через 15 дней победой РФ.

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