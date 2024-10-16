Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает очень вероятным завершение войны в Украине уже в ближайшем будущем.

Его слова на эту тему публикуют словацкие СМИ.

"Вероятность завершения войны в Украине в короткие сроки очень высока. Я ожидаю, что завтра можно будет на что-то намекнуть, потому что внезапно появляется тема приглашения Украины в НАТО", — заявил премьер Словакии.

Он считает, что это приглашение для Украины, которое могут озвучить на заседании Европейского совета в Брюсселе 17 октября, не будет "бесплатным". И напомнил, что правящая словацкая партия "Курс — социальная демократия" (Smer) по-прежнему против членства Украины в Альянсе.

Также премьер сказал, что Словакия выступает за территориальную целостность Украины и хочет справедливого мира, поэтому поддержит "любой мирны план" завершения войны. Но при этом высказал убеждение, что военного решения у конфликта нет и нужно "забыть" о том, что Россия покинет Крым, Донецкую и Луганскую области.

Фицо добавил, что Словакия всегда стремилась поддерживать "сбалансированные отношения" с Россией.

На днях Фицо предложил ударить ракетой по Брюсселю в ответ на призывы разрешить Украине дальнобойные удары по РФ, чтобы депутаты Европейского парламента "поняли, о чем вообще идет речь".

Между тем несмотря на оптимистические ожидания Фицо, Евросоюз решил продлить миссию по подготовке украинских военных еще на два года.