Президент Украины Владимир Зеленский "дал союзникам всего три месяца на принятие основных положений" его плана завершения войны — то есть до конца года.

Об этом пишет АР.

Ранее и сам президент говорил, что первые четыре пункта плана должны быть реализованы в период с октября по декабрь, а пятый — после войны.

АР отмечает, что пока ни одна страна этот план "публично не одобрила". Президент сегодня, представляя его в Верховной Раде, заявил, что союзники отнеслись к нему "очень практично, внимательно", команды сейчас обсуждают детали.

Зеленский заявил депутатам, что "победа стала для кое-кого неудобным словом" и что "план победы" будет "мостом к саммиту мира". Благодаря ему можно будет завершить войну "не позднее 2025 года".

Напомним, пункты плана следующие:

Приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны. Продолжение операций на территории России и снятие ограничений на удары по ее территории. Совместное с партнерами сбивание российской авиации, расширение использования украинских дронов и ракет; доступ к разведданным партнеров. Размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета". Развитие стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций против РФ. После окончания войны украинские военные могут использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы. Контингент США в Европе смогут заменить украинские военные.

В чём смысл этого плана, мы писали в отдельном материале.