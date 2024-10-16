Российские военные изменили тактику штурмов и стали передвигаться по одному-два человека.

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель командира 5-й отдельной штурмовой бригады Руслан Габинет.

По его словам, точечные накаты россияне производят круглосуточно, а их пытаются отбивать дронами — FPV и сбросами.

"Это один-два бойца, которые держат между собой дистанцию в 50-100 метров для того, чтобы мы не могли их сразу поразить одним артиллерийским поражением. Противник просто знает и истощает нашу оборону такими проходами. В сутки это может быть шесть-семь попыток проведения штурмовых действий, но это не означает, что было шесть-семь таких групп. Вот одна группа в два человека двигается — мы её уничтожаем, а за ней на расстоянии 500 метров движется ещё одна двойка. И они двигаются, я бы сказал, непрерывно и круглосуточно", — сообщил Габинет.

Ранее мы писали, что, по оценкам The New York Times, Россия учится на ошибках и меняет тактику на поле боя.

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