Россия меняет тактику на поле боя. На Западе считают, что "готовясь к контрнаступлению, они улучшили дисциплину, координацию и поддержку с воздуха, предвещая перемены в войне".

Об этом пишет New York Times.

Газета делает такие выводы, анализируя ситуацию под Бахмутом. 17 собеседников из числа военных, пленных, а также аналитиков рассказали, что изменилось в поведении россиян на участке фронта, где РФ несколько месяцев подряд демонстрировала успех, а потом перешла в оборону.

Российские войска демонстрировали "высокий уровень мастерства и снаряжения" еще в марте, сообщили украинские военные журналистам. Также россияне исправили ряд своих былых ошибок.

"Российские бронеколонны, например, больше не бросались в районы, где их можно быстро повредить или уничтожить. Войска чаще используют беспилотники и зондирующие атаки, а иногда и просто кричат, чтобы найти украинские окопы перед нанесением удара. А группа "Вагнера" показала способность опережать украинских защитников благодаря сочетанию улучшенной тактики и "одноразовых" штурмовых групп", - говорится в статье.

Также силы РФ улучшили свою оборону, координацию артиллерии и поддержку с воздуха, развернув кампанию, которая может сильно отличаться от первых дней войны.

Массированное применение управляемых авиабомб и дронов-камикадзе представляет собой "новаторский стратегический сдвиг" в российской тактике.

Также в последние дни обороны Бахмута украинские военные заметили, что "Вагнер" действует уже не столько силами заключенных, сколько с помощью быстрых фланговых ударов небольшими группами и комбинацией этого с артиллерийским огнем. "Украинцы просто не успевали" защищать удерживаемые здания, заявил NYT иностранный доброволец.

Правда, считает издание, эту тактику на всю армию РФ пока не распространили. Но и на других участках - например, под Сватово и Кременной - штурмовая тактика РФ улучшилась.

Отдельно издание коснулось российских оборонительных линий. "По словам украинских солдат, российские траншеи зачастую построены лучше, чем их украинские аналоги. Бункеры были похожи на "паутинные норы во вьетнамском стиле" и "настолько глубоки, что беспилотники их не обнаруживают".

По словам одного американского чиновника, "такие оборонительные позиции создадут огромные проблемы, и еще слишком рано судить, сможет ли Украина их преодолеть", говорится в материале.

Война в Украине идет 480-й день. Мы следим за новостями 18 июня 2023 года в своем онлайне.

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