К моменту завершения этого контрнаступления Украина может поменять свое отношение к переговорам с Россией.

Об этом CNN заявили эксперты американского "Совета по международным отношениям" (Council on Foreign Relation) Ричард Хаас и Чарльз Купчан.

"К тому времени, когда ожидаемое украинское наступление завершится, Киев может с энтузиазмом отнестись к идее урегулирования путем переговоров, сделав все возможное на поле боя и столкнувшись с растущими ограничениями как в своей живой силе, так и в зарубежной помощи", - цитирует их агентство.

Также они считают, что "даже если Запад усилит свою военную помощь, Украина все равно не сможет победить российские силы".

При этом телеканал пишет, что на Западе есть и другие мнения, согласно которым, Путин не закончит войну если не столкнется с угрозой потери Крыма, куда, по их мнению, должна дойти украинская армия в ходе нынешней контратаки.

"Некоторые наблюдатели считают это (поход ВСУ на Крым - Ред.) опасной фантазией, другие утверждают, что только такое унижение отговорит Кремль от новой вспышки агрессии", - говорится в статье.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры Украины с Россией возможны только после вывода российских войск с украинских территорий.

Война в Украине идет 479-й день. Мы следим за новостями 17 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 16 июня: "Тревога в Киеве и делегация из Африки, Путин о ядерном ударе по Украине, что случилось с Будановым".

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