Украина отвергает планы переговоров с Россией, которые вносят Индонезия, Бразилия и страны Африки.

Об этом написал в Твиттере советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Любой переговорный процесс с нынешним московским режимом невозможен. Это бессмысленно, опасно и убийственно – для Украины, Европы, для международного права… Для этого вообще не существует ни "российско-хлипких", ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских "фундаментов". Агрессор должен убраться с чужой территории, окончательно потеряв собственную армию и репутацию страны, которую нужно было бояться", - сообщил Подоляк.

Отметим, что китайский мирный план, который также предусматривает переговоры Украины с Россией без выведения войск, в списке Подоляка не упомянут.

Между тем в Кремле тоже недавно заявили, что не видят предпосылок для диалога с Украиной.

"Насчет диалога мы неоднократно говорили: сейчас такого варианта нет. Он не просматривается, и никаких предпосылок нет", - сказал Дмитрий Песков.

А верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель отметил, что Россия пойдет на переговоры только в случае победы в войне.