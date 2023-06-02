В Кремле заявили, что не видят предпосылок для диалога с Украиной. Об этом сказал спикер Путина Дмитрий Песков на брифинге.

Его слова передают российские СМИ.

"Насчет диалога мы неоднократно говорили: сейчас такого варианта нет. Он не просматривается, и никаких предпосылок нет", - заявил пресс-секретарь Кремля.

Так он прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который призвал не допустить контрнаступления украинской армии, чреватого большим кровопролитием, и добиваться "прекращения огня и начала мирных переговоров".

Песков обратил внимание, что со стороны как экспертов, так и представителей европейских властей слышно все больше и больше высказываний, хотя пока и абстрактных, "о некоем мирном процессе".

"Правда, в этих рассуждениях не звучит какая-то политическая воля к тому, чтобы принимать во внимание цели и озабоченности нашей страны. Для нас это является главным приоритетом", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Он также прокомментировал стремление Украины вступить в НАТО, о чем вчера в Кишиневе говорил Владимир Зеленский.

По словам Пескова, "РФ будет добиваться обеспечения своей безопасности, это исключает членство Украины в НАТО". Он добавил, что такие намерения Украины "говорят о неспособности Киева решать проблемы за столом переговоров".

На днях глава МИД РФ Сергей Лавров сказал спецпредставителю Китая, что Россия хочет переговоров по Украине, но Киев и Запад не дают их проводить.

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что у Украины есть достаточно возможностей для успешного контрнаступления.