У Украины есть достаточно возможностей для успешного контрнаступления. Но союзники еще должны помочь ей выстроить систему долгосрочной безопасности.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время встречи с министрами иностранных дел.

При этом он говорит, страны Альянса должны сделать больше для Украины и в данный момент работают над многолетним пакетом поддержки Киева со значительным финансированием.

"Это обеспечит Украине сдерживание и оборону на долгосрочный период, а также поможет отстроить сектор безопасности и обороны при переходе от доктрин, оборудования и обучения советской эры до полной совместимости с НАТО", — подчеркнул Столтенберг.

Напомним, накануне главком Валерий Залужный обсудил с главой Генштаба США украинское контрнаступление.

По мнению издания Die Welt, слабость украинского контрнаступления - в дефиците истребителей.

"Страна" разбиралась, какие даты контрнаступления утвердили у Зеленского.

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