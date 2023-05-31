На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на заседании Ставки верховного главнокомандующего была утверждена дата начала наступления ВСУ. Действительно ли эти сроки уже утверждены, либо речь идет о некой очередной информационной операции - пока неизвестно.

Если говорить о ближайших датах, то наиболее важные дни для ситуации на фронте - с 1 по 5 июня. Именно в эти дни, как заявлял куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, "вагнеровцы" должны покинуть свои позиции в Бахмуте и передать их российским регулярным войскам.

До сих пор непонятно - выйдут ли "вагнеровцы" на самом деле или нет (ранее Пригожин уже намеревался уйти из города, после чего ему пригрозили обвинением в "измене родине"). Также неясно - согласован ли вообще этот выход с минобороны РФ, которое пока не подтверждало ротацию (о ней говорит только сам Пригожин, а также украинские и западные источники).

Но даже если допустить, что выход "вагнеровцев" согласован, и регулярные войска заменяют ЧВК по утвержденному графику, это все равно большая проблема для российского командования. Которое вынуждено перекидывать сюда боеспособные резервы, что может негативно сказаться на способности россиян держать оборону на других направлениях.

Да и сама по себе ротация в условиях, когда около Бахмута продолжаются бои, а сам город находится под постоянным огнем ВСУ, задача очень непростая и чреватая потерей позиций (как это произошло в начале мая, когда "Вагнер" передавал на флангах позиции российским войскам).

А отступление армии РФ в Бахмуте, как уже прямо говорит Пригожин в своих интервью, будет использовано им для нового мощного наката на минобороны, включая организацию акций протеста в Москве. Что вряд ли будет способствовать укреплению боевого духа российской армии и общества.

Таким образом, если и намечаются какие-то большие события в ближайшее время, то, возможно, они произойдут именно в эти числа - первые 5-10 дней июня.

Но, естественно, многое зависит от того, по какому сценарию будет развиваться ситуация в Бахмуте и вокруг него, если оттуда, как и анонсировал Пригожин, уйдут "вагнеровцы".

С другой стороны, не совсем понятно - готово ли украинское командование тратить свои далеко не безграничные силы и средства на наступление под Бахмутом, который, как признают все стороны, не имеет серьёзного военно-стратегического значение (хотя и имеет большое информационно-символическое значение). При том, что и ранее на Западе часто критиковали руководство Украины за то, что оно приняло решение удерживать этот город ценой больших потерь, вместо того, чтобы отступить на заранее подготовленные позиции, а сохраненные силы использовать для наступление на стратегически важном участке фронта на юге Украины.

Поэтому бои под Бахмутом, если и начнётся их активизация, могут иметь отвлекающее значение, а основные события развернутся на других участках фронта, а также, не исключено, на территории РФ.

Но это, повторимся, если действительно принято решение наступать в ближайшее время, а не перенести контрнаступление на более поздний срок, дождавшись поставок западных самолётов, как это уже советуют некоторые военные.

Напомним, на днях командующий Сухопутными войсками Александр Сырский приехал на Лиманское направление и анонсировал скорое наступление.

А в Белом доме заявили, что Украина перейдет в наступление летом.