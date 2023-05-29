Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский приехал на Лиманское направление и анонсировал скорое наступление.

В частности, на встрече с командирами частей и подразделений Сырский заявил, что "скоро наступит время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям".

Он также заявил, что противник пытался продвигаться в районах Белгоровки, Спорном, Новоселовке, Торском. Отметим, что указанные населенные пункты не фигурировали в качестве целей наземных атак РФ в утренней сводке Генштаба.

Война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.

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