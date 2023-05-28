Анализируем итоги 459-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

На еще недавно самой горячей точке фронта - Бахмутском направлении - бои переместились на фланги и к западу от Бахмута. Соответствующие видео появляются в Сети.

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник наступал на Хромово, но атаки были отбиты.

Официально диспозиция с обоих сторон не поменялась: россияне утверждают, что они полностью контролируют Бахмут, Украина утраты города не признает, заявляя, что продолжает удерживать позиции на юго-западе города.

При этом, обе стороны заявляют о продолжении боев на флангах Бахмута, а также о боях к западу от окраин города, где идут взаимные обстрелы.

"Институт изучения войны" предполагает, что ЧВК "Вагнера" действительно отходит из Бахмута, а ее место занимают подразделения "ДНР". Этой перегруппировкой эксперты объясняют, почему российские наступательные операции в городе и вокруг него уменьшаются.

Также "Институт изучения войны" пишет, что российские войска продолжали ограниченные наступательные операции к северо-востоку от Купянска и к югу от Кременной.

На кадрах с геолокацией видно, что "российские силы, вероятно, продвигались к северо-западу от Белогоровки Луганской области".

В течение суток шли интенсивные обстрелы.

В субботу были прилеты в районе подконтрольного РФ Бердянска - говорят об ударе в районе завода "Азовкабель"

Также вчера были серьезные прилеты по приграничному городу Шебекино в Белгородской области России. Там были попадания на территорию двух крупных предприятий, есть погибший. Губернатор Гладков на подъезде к Шебекино попал под артобстрел.

В ночь на воскресенье прошла рекордная по количеству запущенных дронов атака по Украине - 59 "Шахидов". 58 из них, по заявлениям военного командования Украины, были сбиты.

Большинство из них - около 40 - над Киевом. При этом как раз сегодня столица Украины празднует День города.

В Печерском районе от обломков произошел пожар на крыше девятиэтажного дома. В Соломенском - поврежден этаж 7 этажного здания, погиб 1 человек. Также возник пожар на предприятии в Голосеевском районе.

Прилеты несбитого дрона, судя по всему, были в Житомире. Там подтвердили удар по одному из инфраструктурных объектов. Местные жители писали о сильном взрыве, от которого даже в отдаленных районах вылетали окна, а также пожаре.

После этой атаки в оперкомандовании "Юг" заявили о новой тактике россиян.

"Они пытались максимально обойти южную ПВО, поэтому они обходили в основном временно оккупированными территориями и затем рассредоточивались по Украине. То, что они пытаются обходить юг, - это поиск новой тактики. Они тяготеют к руслу рек, чтобы скрывать направления движения "шахидов", – сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

К слову, еще вчера Владимир Зеленский внес в Раду постановление о введении санкций против Ирана на 50 лет. Видимо, это связано с тем, что атаки "Шахидов" резко участились в последнее время.

Этой ночью во время прилетов жители Киевской области сообщали о сильной вибрации земли и толчках как во время землетрясения. Официально это не подтверждалось.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сильная вибрация могла быть от транспорта, который доставляет оружие к фронту.

"Это оружие идет к фронту. Довольно мощное. И может быть вибрация связана с этим", - сказал Кличко в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.

Российские военные паблики в связи с этим утверждают, что вибрация была из-за поражения неких военных объектов с последующей детонацией, заявляя, что по целям было больше прилетов, чем официально заявляет Украина.

Украинское командование это опровергает, заявляя, что сбиты все шахиды, кроме одного.

Мобилизация в Украине

С наступлением тепла и более активной уличной жизни, военкомы в Украине расширяют поле своей деятельности.

В Деснянском районе Киева начали раздавать повестки любителям шашлыка на природе (в этом районе много лесопарков, где собираются на пикники). Под предлогом обучения правилам противопожарной безопасности к шашлычникам пришли и военкомы.

"Также вручали повестки для уточнения учетных данных. Бережем нашу экосистему", - заявили в Дарницком лесном хозяйстве.

В Одессе представители военкомата стали выходить на улицы не сами по себе, а с медицинским бусом, где сразу проводят и освидетельствование на предмет годности к мобилизации.

На ужесточение мобилизации в Украине обратила внимание и западная пресса. "Киев отчаянно пытается пополнить свои поредевшие в боях войска в преддверии надвигающегося контрнаступления", - пишет британская газета Daily Telegraph.

Готовясь к предстоящей битве, официальные лица начали "масштабную кампанию по вербовке в надежде заполнить пробелы, образовавшиеся в результате десятков тысяч потерь на полях сражений".

"Внимание сосредоточено на том, чтобы у генералов было достаточно людей, чтобы вытеснить российские войска с сильно укрепленных позиций на юге и востоке Украины", - говорится в материале.

При этом в последние недели вербовщики "отказались от старой мягкой тактики доставки уведомлений о призыве в пользу более агрессивных способов набора".

"Теперь люди в форме регулярно стучат в двери домов и проводят выборочные проверки на улицах", а СБУ преследует телеграм-каналы, где рассказывают о местах таких проверок.

И, хотя при большом населении Украины, в мужчинах призывного возраста нет недостатка, ситуация для украинских вербовщиков осложнилась, пишет издание.

"Один источник, близкий к украинским военным, сказал, что многие потенциальные добровольцы опасаются, что их отправят на поля сражений, такие как Бахмут, практически без подготовки", - говорится в материале.

Другие же не хотят служить "из-за позитивных сообщений правительства Украины, в котором говорится, что страна находится на грани победы в войне с Россией".

Контрнаступление и оружие

Судя по комментариям украинских спикеров, контрнаступление в Украине пока не началось, но это скоро может произойти (почему оно задерживается, мы подробно разбирали здесь).

Секретарь СНБО Данилов говорит, что украинские военные начнут наступление, когда командиры решат, что в данный момент могут добиться "наилучшего результата". По его словам, оно может начаться "завтра, послезавтра или через неделю".

А вот советник главы ОП Подоляк говорит, что для начала контрнаступления понадобится "длительное время". Хотя уже сейчас начались "предварительные операции" - например, уничтожение линий снабжения или взрывы складов в тылу.

Он также говорит, что по мере того, как контрнаступление будет набирать обороты, "российские повстанческие группировки" будут чаще совершать вторжения в Россию.

При этом Подоляк считает, что война в Украине сможет закончиться до конца года, если вовремя придет достаточное количество необходимого оружия. Он отметил, что Украине по-прежнему не хватает снарядов, ракет большой дальности, также необходимы современные истребители.

Впрочем, как показала практика, прогнозы в этой войне - дело неблагодарное.

Например, обещание того же Михаила Подоляка, что через полгода он приедет в Ялту и выйдет в прямой эфир из ресторана на набережной.

28 ноября 2022 года он заявил следующее:

"Через месяцев шесть я специально поеду на набережную в Ялте, там у меня есть любимое место. Я оттуда включусь, гарантирую вам, и мы поговорим о том, каким будет Крым", - заявлял советник Ермака в эфире телемарафона.

Сегодня как раз прошло шесть месяцев с момента этих заявлений.

Правда, в начале апреля Михаил Подоляк скорректировал свой прогноз. Он предположил, что для освобождения Крыма понадобится ещё 5-7 месяцев.

Также осталось всего три дня до исполнения пророчества главы ГУР Кирилла Буданова, что до конца весны ВСУ войдут в Крым. Такое предсказание он делал еще осенью. Очевидно, что этот прогноз уже не сбудется.

Со стороны России идут свои прогнозы. Там продолжают продвигать мысль о том, что усиление поставок вооружений Киеву может вызвать "эскалацию войны до пока еще не невиданного уровня." Об этом в интервью Би-би-си заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Он попытался оспорить и тезис, что Украина может нанести России поражение.

"Большая ошибка идеалистов - считать, что Украина может победить. Россия в 16 раз больше Украины. У нас огромные ресурсы, и мы даже еще не начинали очень серьезных действий", - заявил он.

На вопрос, может ли война продолжаться еще 5-10 лет, Келин ответил: "Это зависит от усилий по эскалации военного конфликта, которые предпринимаются странами НАТО, особенно Соединенным Королевством. Конечно, рано или поздно эта эскалация может получить новое измерение, которое нам не нужно и которого мы не хотим".

Впрочем, заявления о "новом измерении", судя по всему, уже мало кого пугают на Западе. Там пытаются управлять конфликтом и не допускают создания условий для прямого столкновения между Россией и НАТО. Это выражается и в том, что Запад показательно отстраняется от любых акций на территории РФ и в медиа открыто говорится, что это самостоятельные шаги Украины.

Окончание войны

По поводу того, как все же окончить войну, со стороны Москвы и Киева звучат противоположные взгляды.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин озвучил российские условия по окончанию войны в Украине. Они включают

- прекращение поставок западных вооружений и боевых действий со стороны Украины.

- внеблоковый статус Киева и отказ от вступления не только в НАТО, но и в ЕС (ранее Москва была не против Евросоюза)

- в Киеве должны признать "новые территориальные реалии".

- нужна "защита прав русскоязычных граждан и нацменьшинств" на законодательном уровне.

Подоляк отверг российские условия и выдвинул свои:

- Немедленный вывод всех войск с суверенной территории Украины.

- Окончательное признание того, что СССР распался и у постсоветских стран есть весь объем суверенитета.

- Выдача военных преступников и авторов войны.

- Закрепление зоны демилитаризации (буферной зоны) на территории России.

- Сокращение наступательного оружия (ракет повышенной дальности).

- Международная конференция по организации контроля за ядерным арсеналом России.

- Юридически зафиксированная программа репарационных выплат, включая добровольный отказ от арестованных в других странах российских активов в пользу Украины.

Также Подоляк раскрыл, в чем будет цель "Саммита мира", который хочет организовать Киев.

Он готовится, "чтобы не допустить появления других мирных планов, направленных на размывание единственно правильного пути к завершению войны", заявил Подоляк.

Этот "единственно правильный путь" - формула Зеленского, уточнил советник (напомним, она состоит в полном выводе российских войск из Украины в ее границах на 1991 год и только после этого - в переговорах). Подоляк уточнил, что участникам встречи будет предложено согласиться с ключевым первым пунктом плана - вывод российских войск - а далее можно будет обсуждать остальные позиции.

То есть, украинская идея саммита - это оформление коалиции стран, которые официально выступят за план Зеленского и откажутся обсуждать компромиссные варианты урегулирования.

Отметим, что если такой формат состоится, то не исключено появление другой коалиции - сторонников компромиссного урегулирования, которых может собрать Китай, пригласив туда и Россию.

Впрочем, пока неизвестно, как и на Западе воспримут идею саммита. Там формулу Зеленского уже и так приняли на уровне "Большой семерки", а на словах - поддержали практически все страны НАТО. Поэтому что изменит еще одно собрание в ее пользу - неясно. Разве что на "саммит мира" явятся страны "глобального юга" и солидаризируются с Киевом. Что пока выглядит маловероятным.

Но часть политиков и на Западе считают, что урегулирование не станет итогом чьих-то односторонних уступок.

Например, экс-глава МИД Германии Йошка Фишер уверен, что война России против Украины закончится "болезненным перемирием и территориальными компромиссами, которые не удовлетворят ни одну из сторон".

При этом он считает, что "место Украины - в ЕС, а также - в НАТО", поскольку риски для Украины снизятся, если она будет в составе альянса.

Отметим, что такую же точку зрения высказывал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Он говорил, что после завершения боевых действий свободную часть Украины нужно будет принять в НАТО, чтобы не разразился новый конфликт (Альянс и РФ не решатся нападать друг на друга).

Заявление сенатора Грэма

Большой скандал разрастается вокруг визита в Киев американского сенатора от республиканской партии Линдси Грэма.

Возник он после публикации Офисом президента видеоотчета о встречи с ним Зеленского.

Беседа звучала так:

"Быть свободным или умереть (free or die)", - сказал Зеленский. Грэм повторил за ним эту фразу.

После чего президент продолжил: "Но сейчас мы свободны. И будем свободны".

"А русские умирают", - добавил Грэм. Зеленский в ответ улыбнулся.

Сразу вслед за этим на видео идет другая фраза Грэма: "Это лучшее, на что мы тратили деньги".

Однако говорить о том, что Грэм имел в виду траты США на гибель россиян - на данный момент нельзя.

Кадры Банковой - это ряд смонтированных эпизодов из общения Зеленского с Грэмом. И фраза о деньгах по факту "подклеена" к диалогу об "умирающих русских".

Действительно ли фраза про "лучшую трату денег" относится к смерти русских, либо это видео специально так смонтировали в Офисе президента, дабы сложилось впечатление, что сенатор очень доволен тем, что "русские умирают", пока непонятно.

Но в России уже ухватились за этот монтаж и развивают тему о том, что "американцы инвестируют в Украину деньги ради убийства русских". В МИД РФ провели параллели между заявлением сенатора и вложениями американских компаний в промышленность гитлеровской Германии перед Второй Мировой войной. А глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить по поводу заявления Линдси Грэма уголовное дело.