Российские власти не дадут куратору ЧВК "Вагнер" Пригожину вывести свои войска из Бахмута.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

По словам Подоляка, "очевидно, что определенную часть ЧВК "Вагнера" выведут на ротацию. Но наиболее боеспособные из этой группировки будут и дальше находиться в Бахмуте".

По мнению Подоляка, за последние полтора месяца Пригожин пытается закрепиться в повестке дня как ключевой комментатор войны.

Сейчас Пригожин, как считает Подоляк, является "сталкером", ускоряющим процесс распада российской политической элиты и Пригожин будет продолжать атаковать российскую элиту, считает он.

Напомним, накануне Пригожин объявил, что начал вывод подразделений "Вагнера" из Бахмута с передачей их позиций регулярной российской армии. Процесс, по словам Пригожина, должен завершиться до 1 июня.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, в пригороде Бахмута подразделений "Вагнера" уже нет, но в самом городе еще остаются.

Война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 456-го дня войны. Вчера вернулись домой 106 украинских пленных - 8 офицеров, 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления. Также вчера ночью по Украине была совершена масштабная атака дронами. Было запущено 36 "Шахидов", все они были сбиты. Часть из них долетела до Львова.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

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