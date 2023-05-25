В ВСУ прокомментировали заявление куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о выходе "вагнеровцев" из Бахмута.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что уже третьи сутки противник снизил интенсивность атак, но продолжает обстрелы из ствольной артиллерии, а также наносятся авиаудары по позициям ВСУ.

"Мы констатируем уменьшение атак. Возможно, это связано с их перегруппировкой", - заявил он в эфире телемарафона.

Тем не менее, для уточнения информации нужно время, добавил он.

Война в Украине идет уже 456-й день. Мы следим за новостями 25 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 455-го дня войны. Из сводок Генштаба пропала формулировка о боях внутри Бахмута. Хотя замминистра обороны Анна Маляр вновь заявляет, что украинские силы удерживают район около памятника самолёту. Морскими дронами был атакован самый современный на сегодняшний день разведывательный корабль в составе российского флота "Иван Хурс". А куратор "Вагнера" Пригожин дал интервью, где снова рассказал много "зрады", допустив даже революцию в РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводит итоги дня.