ЧВК "Вагнер" не успеет передать свои позиции регулярной армии РФ в Бахмуте до 25 мая - дня, когда, по заявлению Евгения Пригожина, "вагнеровцы" должны уйти из города.

Об этом заявляет в воскресенье, 21 мая, в своей сводке американский Институт изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что отход в соприкосновении с противником - чрезвычайно сложная задача, с которой силы ЧВК "Вагнер" вряд ли справятся в пятидневный срок, не нарушая усилий российского министерства обороны по подготовке к запланированному украинскому контрнаступлению. Также они вряд ли смогут за такой короткий срок создать адекватную оборону или закрепить недавние успехи в Бахмуте, достаточные для предотвращения украинских контратак, полагает ISW.

Украинская артиллерия все еще может наносить удары по российским силам в Бахмуте и вокруг него. Подразделения "Вагнера" показали слабую координацию с российскими обычными силами, другими иррегулярными формированиями, подчиненными МО РФ, и российским военным командованием. Российское военное командование вряд ли сможет собрать достаточное количество сил, чтобы высвободить силы "Вагнера" в Бахмуте и удержать его фланги без переброски российских сил из других районов, говорится в сводке.

Заявление Пригожина о намерении отступить может быть попыткой ввести в заблуждение украинские силы, чтобы спровоцировать их провести контратаку на Бахмут, предполагают эксперты ISW.

Напомним, Генштаб ВСУ не подтверждает захвата Бахмута "вагнеровцами". Президент Владимир Зеленский также не подтвердил захват города.

Накануне и в Минобороны Украины опровергли потерю Бахмута. Хотя украинские военные опубликовали видео своего ухода из города.

Ранее мы подробно писали о ситуации вокруг Бахмута в отдельном материале.