Минобороны России заявило о захвате Бахмута Донецкой области ЧВК "Вагнер".

Заявление приводят российские СМИ.

"На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск завершено освобождение города Артемовск", - сказано в сообщении военного ведомства России.

Вскоре после появления заявления Минобороны президент РФ Владимир Путин поздравил "Вагнер" и военных российской армии с захватом Бахмута. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды "Вагнер", а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска", - заявили в Кремле и пообещали представить к наградам "всех отличившихся".

Отметим, что официальное заявление российского Минобороны вышло спустя восемь часов после обращения куратора ЧВК Евгения Пригожина о захвате города. В нем он попутно снова раскритиковал российское командование и пригрозил, что выйдет из Бахмута 25 мая .

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