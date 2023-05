В воскресенье, 21 мая, в Украине идет уже 452-й день войны с Россией.

Подробности о вчерашних военных событиях читайте в итогах за 20 мая: "Захвачен ли Бахмут и какие будут последствия, прилеты в Мариуполе, когда Украина получит F-16".

Ниже представлена хроника новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

21 мая 2023 г.: последние новости

10:33 С начала мая Россия возобновила частые дальнобойные ракетные удары вглубь Украины. Скорее всего, они в первую очередь направлены на ослабление украинской ПВО, предполагает британская военная разведка в своей очередной сводке.

Появились явные новшества. Россия стала чаще интегрировать в операции невооруженные разведывательные БпЛА. К ним относятся, например, SuperCam российского производства, которые относительно дешевы и имеют достаточную дальность, чтобы летать над целями крылатых ракет.

Россия, скорее всего, применила эту тактику, пытаясь получить более своевременную оценку боевых повреждений и улучшить свой цикл наведения. При этом эти аппараты очень уязвимы для украинской ПВО, отмечают британские аналитики.

10:24 Пишут о прилете в районе донецкого жд-вокзала.

10:11 Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг, что президент подтвердил потерю Бахмута, о чем написали западные СМИ со ссылкой на брифинг Зеленского.

Вопрос о Бахмуте звучал так:

– Russians said they have taken Bakhmut.

– I think no.

9:55 Зеленский выступил перед участниками саммита "Большой семерки" в Хиросиме. Главные тезисы:

Намекнул, что Украина стала сбивать "Кинжалы": "Многие годы мы слышали, будто Россия может безнаказанно атаковать любую страну гиперзвуковыми ракетами, которых вроде бы не сбить. Россия хотела, чтобы мы испугались и в определенный момент предали свои ценности. Что ж, с этим покончено. "Пэтриоты" в руках украинцев показали, на что способна демократия".

Заявил, что Украина хотела бы "расставить точки над "і" в деле гарантий безопасности в Вильнюсе", где в июле пройдет саммит НАТО.

Сказал, что Украина пытается привлечь арабский мир к формуле мира, которую предлагает Киев.

Предложил странам G7 начать обсуждение "мирного саммита", который хочет собрать Украина.

9:52 Видео встречи Зеленского с Байденом на полях саммита G7 в Хиросиме.

9:44 Воздушная тревога ширится по восточным регионам Украины.

9:36 Зеленский подтвердил потерю Бахмута, пишет британский телеканал Sky News.

В Хиросиме на вопрос, находится ли город по-прежнему под контролем Украины, президент ответил: "Думаю, что нет" и добавил: "На сегодняшний день он только в наших сердцах".

9:28 Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил новый американский пакет помощи Украины на 375 миллионов долларов. В него вошли:

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды;

противотанковые управляемые ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

мостовые системы;

бронированные медицинские машины;

грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;

тепловизионные системы;

запчасти и другое полевое оборудование.

9:19 Украинский президент на саммите G7 в Хиросиме прокомментировал ситуацию в Бахмуте.

По его словам, "Бахмут разрушен, от него мало что осталось". При этом он остается в "наших сердцах", цитирует Зеленского агентство Reuters.

9:08 Зеленский в Японии начал встречу с Байденом.

9:08 Зеленский в Хиросиме провел встречу с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем. Украинский президент поблагодарил его за "нелетальную помощь" и поставки техники для разминирования.

8:55 Ватикан назначил главу посреднической миссии для урегулирования конфликта в Украине. По данным Reuters, им стал кардинал Маттео Дзуппи, архиепископ Болоньи.

Попросил его об этом папа Римский Франциск, который недавно официально подтвердил существование миссии в ходе поездки в Будапешт.

Теперь Дзуппи попытается встретиться по отдельности с каждым президентом - Зеленским и Путиным, сказал источник Reuters.

Кардинал будет "способствовать снижению напряженности конфликта в Украине в надежде, никогда не оставляемой Святым Отцом, что это могло бы начать мирные процессы", говорят в Ватикане.

Указывается, что Дзуппи - выходец из римской группы "Мира и справедливости", которая вела посреднические действия во время гражданской войны в Мозамбике в 1992 году.

8:20 Берлин не ожидает, что F-16 будут поставлены в Украину в ближайшее время.

"То, что связано с подготовкой пилотов - долгосрочный проект", - сказал канцлер Олаф Шольц на саммите G7 в Хиросиме. По оценкам Шольца, в США еще окончательно не определились, "что будет в конце обучения".

Также он заявил, что участие Германии в поставке истребителей F-16 в Украину не обсуждается.

В то же время Шольц заявил, что движения по F-16 - это "сигнал России о том, что ей не следует рассчитывать на успех вторжения в Украину, даже если она рассчитывает на затяжной конфликт".

8:16 Судя по утренней сводке, Генштаб ВСУ не подтверждает захвата Бахмута, о котором заявили "Вагнер" и минобороны РФ.

Ведомство сообщает, что эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, бои за Бахмут не прекращаются. Также в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белой Горы.

Под Купянском противник пытался наступать в районе Масютовки. К западу от Донецка - у Новокалинового, Авдеевки, Северного, а также Марьинки. Южнее - в районе Новомихайловки.

7:42 Утренняя сводка украинского Генштаба.

6:29 Владимир Путин поздравил "Вагнер" и военных российской армии с захватом Бахмута, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды "Вагнер", а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска", - заявили в пресс-службе Кремля и пообещали представить к наградам "всех отличившихся".

6:13 Минобороны РФ заявило о захвате Бахмута "Вагнером".

"На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск завершено освобождение города Артемовск", - утверждает военное ведомство России.

Заявление прозвучало спустя восемь часов после аналогичного обращения Пригожина.

Украина потерю города опровергает. Командование сообщает, что ВСУ контролирует ряд объектов района "Самолёт" на юго-западной окраине.