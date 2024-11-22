Вчера, 21 ноября, Россия ударила по Днепру баллистической ракетой, вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания по Днепру составило 15 минут.

На ракете было установлено шесть боевых частей: каждая - оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории - более 11 Махов.

По данным ГУР, испытания комплекса проходили на полигоне "Капустин Яр" Астраханской области в октябре 2023 и июне 2024 года.

Что еще известно о ракетном комплексе "Кедр"?

Об этой разработке в России начали писать за год до вторжения в Украину.

В конце февраля 2021 года заявлялось, что по проекту "Кедр" начаты работы. В апреле российские СМИ сообщили, что комплекс до конца текущего десятилетия уже поступит на вооружение. На 2024 год были запланированы лишь опытно-конструкторские работы - даже пока не испытания.

Тогда же медиа предполагали, что основой "Кедра" станет твердотопливная ракета, которая будет запускаться как из шахт, так и с передвижных платформ - с перспективой замены МБР "Тополь" и "Ярс".

При этом российские СМИ неоднократно писали о том, что "Кедр" - разработка с прицелом на дальнюю перспективу, самой оптимистичной датой введения комплекса в строй назывался 2030 год. К тому времени настанет граничный срок эксплуатации "Тополей" и приближение к этому "Ярсов", которые "Кедр" сможет заменить.

"То есть, если исходить из сообщения ГУР о том, что "Кедр" уже нанес удар по Украине, Россия смогла сделать эту ракету в несколько раз быстрее, чем планировалось ранее.

Впрочем, пока на Западе применения "Кедра" не подтверждали. В Пентагоне заявили, что удар наносился ракетой, созданной на базе проекта "Рубеж".

И в самой России, напомним, говорят, что это был новый комплекс "Орешник" (сегодня об этом снова заявило российское минобороны).

В общем, сведения о типе ракеты поступают противоречивые. Это говорит о том, что удар наносился действительно какой-то новой российской разработкой, о которой пока на самом деле мало что известно", - анализирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".