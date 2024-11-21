Президент Владимир Зеленский также заявил, что по Днепру сегодня ударили межконтинентальной баллистической ракетой.

"Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики - скорость, высота - межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон", - заявил президент.

Украинские паблики, которые вчера сообщали об ударе ракетой "Рубеж", сегодня массово пишут, что она долетела из Астраханской области до Днепра меньше, чем за 5 минут.

Это около 790 км.

Официально об этом не сообщалось.

В то же время, анонимный западный чиновник в комментарии NBC заявил, что по Днепру сегодня ночью ударила не межконтинентальная, а обычная баллистическая ракета.

МБР обычно имеют дальность не менее 5470 км, "поэтому непонятно, почему Кремль якобы использовал бы ее против своего соседа". Такие ракеты могут нести как ядерную, так и неядерную боеголовку.

Также аналитики говорят, что использование такой ракеты "в обычных целях не имеет особого смысла из-за ее относительно низкой точности и высокой стоимости. Но такой удар может иметь ценность как сигнал".

Вслед за NBC о том, что это была не межконтинентальная баллистическая ракета написали CBS, ABC и BBC. Они ссылаются на западных официальных лиц.

Говорят, это была баллистическая ракета средней дальности, но не межконтинентальная.

О том, что ракета была межконтинентальной, официально заявили Воздушные силы. Подробнее про эту ракету мы писали в отдельном материале.