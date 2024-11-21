Зеленский прокомментировал удар по Днепру. Западные СМИ массово отрицают, что Украину атаковала межконтинентальная ракета
Президент Владимир Зеленский также заявил, что по Днепру сегодня ударили межконтинентальной баллистической ракетой.
"Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики - скорость, высота - межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон", - заявил президент.
Украинские паблики, которые вчера сообщали об ударе ракетой "Рубеж", сегодня массово пишут, что она долетела из Астраханской области до Днепра меньше, чем за 5 минут.
Это около 790 км.
Официально об этом не сообщалось.
В то же время, анонимный западный чиновник в комментарии NBC заявил, что по Днепру сегодня ночью ударила не межконтинентальная, а обычная баллистическая ракета.
МБР обычно имеют дальность не менее 5470 км, "поэтому непонятно, почему Кремль якобы использовал бы ее против своего соседа". Такие ракеты могут нести как ядерную, так и неядерную боеголовку.
Также аналитики говорят, что использование такой ракеты "в обычных целях не имеет особого смысла из-за ее относительно низкой точности и высокой стоимости. Но такой удар может иметь ценность как сигнал".
Вслед за NBC о том, что это была не межконтинентальная баллистическая ракета написали CBS, ABC и BBC. Они ссылаются на западных официальных лиц.
Говорят, это была баллистическая ракета средней дальности, но не межконтинентальная.
О том, что ракета была межконтинентальной, официально заявили Воздушные силы. Подробнее про эту ракету мы писали в отдельном материале.