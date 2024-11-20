Служба новостей BBC подтвердила применение британских ракет Storm Shadow для ударов по российской территории.

"Как стало известно BBC, первые британские ракеты уже применены для обстрела территории России", – говорится в сообщении.

Издание добавляет, что Лондон несколько месяцев выступал за разрешение Украине использовать поставленное Британией оружие для ударов по территории России, но хотел согласовать итоговое решение с США.

Напомним, сегодня по Курской области России в районе поселка Марьино был нанесен удар британскими крылатыми ракетами большой дальности воздушного базирования Storm Shadow. Об этом сообщили со ссылкой на западные источники агентства Bloomberg, Reuters и газета Telegraph. По их данным, ракеты били по военным целям.

Ранее британская газета The Times написала, что США, возможно, сняли свои ограничения на использование дальнобойных Storm Shadow по территории РФ.

Также мы писали, что вчера Украина нанесла первый удар по РФ американскими ракетами ATACMS. Министерство обороны России подтвердило этот удар.