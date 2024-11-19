Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о риске развязывания третьей мировой войны с обменом ядерными ударами и гибелью "значительной части человечества" из-за разрешения Джо Байдена наносить по России дальнобойные удары.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, Москва на удары дальнобойным оружием в соответствии с ее новой ядерной доктриной может отвечать ядерным оружием, при этом бить не только по Украине.

"Использование ракет Альянса (НАТО - Ред.) подобным образом теперь можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWIII (третья мировая война - Ред.). Может, старик Байден и вправду решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества..." - написал Медведев.

Напомним, ранее о возможном ядерном ответе РФ на дальнобойные удары заявил Дмитрий Песков.

Какой ответ РФ может дать на дальнобойные удары, мы анализировали в отдельном материале.