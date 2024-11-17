Уходящий президент США Джо Байден разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты ATACMS дальностью 190 миль на территории Курской области.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

"Оружие, вероятно, будет первоначально использовано против российских и северокорейских войск для защиты украинских войск в Курской области на западе России, заявили чиновники", - пишет газета.

Такое решение было принято в ответ на привлечение северокорейских военных. А также в виду опасений, что россияне смогут вытеснить ВСУ из Курской области, чем лишат Украину сильного козыря на переговорах.

При этом издание отмечает, что неизвестно сколько у ВСУ осталось американских дальнобойных ракет, которые можно будет использовать для ударов по Курской области.

Некоторые американские чиновники заявили, что опасаются, что использование Украиной ракет через границу может побудить Путина дать силовой ответ против США и их партнеров по коалиции.

Но другие официальные лица США заявили, что, по их мнению, эти опасения были раздуты.

Между тем источники агентства Reuters сообщают, что Украина планирует нанести первые удары дальнобойными ракетами ATACMS по Курской области в ближайшие дни.

Издание подтверждает, что Байден разрешил наносить такие удары по северокорейским войскам на территории РФ.

В то же время у Байдена отказались комментировать публикации о разрешении бить по России дальнобойными ракетами ATACMS.

"В Белом доме отказались от комментариев", - сообщило агентство Reuters.

Между тем в Bloomberg пишут о том, что разрешение Байдена бить ракетами ATACMS по территории России, не будет отвечать всем пожеланиям Киева.

"Любое разрешение, если оно будет предоставлено, вряд ли пойдет так далеко, как просила Украина", - говорится в статье со ссылкой на источники.

По их данным, ракеты будут применяться "для поражения ограниченных военных целей в России".

А газета Le Figaro, не приводя подробностей, сообщает, что "французы и британцы вслед за США разрешили Украине поразить российскую территорию своими дальнобойными ракетами SCALP/Storm Shadow".

О том, что США "дали зеленый свет на использование ракет большой дальности", подтвердил и американский чиновник агентству AFP.

В свою очередь телеканал CNN назвал "довольно провокационным" вероятное решение Байдена дать Украине право бить дальнобойными ракетами по России.

По мнению журналистов, оно усложнит положение Трампа в его попытках заключить мир.

"Это правда, что Москва сейчас довольно слаба в военном отношении и вряд ли будет добиваться полномасштабного конфликта с НАТО или США.Но в какой-то момент Кремль будет стремиться восстановить свое сдерживание", - говорится в статье.

Как предполагает телеканал, "более широкая цель, похоже, заключалась в том, чтобы заставить администрацию Байдена внести больший вклад в войну в Украине - по-настоящему снять перчатки".

Теперь "избранный президент Дональд Трамп может думать, что он может говорить о мире, но он унаследует войну, в которой ставки только что стали значительно выше", пишет CNN.

Ранее Россия заявляла о том, что удар западными дальнобойными ракетами по территории РФ будет означать прямое участие стран НАТО в войне.

Как мы уже писали, разрешение на удары дальнобойными ракетами по РФ до вступления в должность Трампа может быть ходом западной "партии войны", чтобы максимально повысить напряжённость в отношениях Запада и России и сделать невозможными какие-либо потенциальные договоренности о скорейшем завершении войны в Украине после прихода к власти в США нового президента.

Впрочем, пока информация о разрешении на удары по РФ официально не подтверждена.