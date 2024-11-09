Администрация президента США Джо Байдена стремится поставить в ближайшее время как можно больше оружия Украине после победы Дональда Трампа, опасаясь, что тот может сократить поставки как только станет президентом.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой высокопоставленного представителя администрации.

Однако этот план сталкивается со значительными логистическими трудностями ввиду истощения запасов оружия в самих США.

Поставки оружия в Украину обычно занимают недели или даже месяцы. И влияние запланированного увеличения поставок на военные запасы США, особенно на противовоздушную оборону, является "большой проблемой", сказал другой высокопоставленный чиновник США.

Украинские чиновники настаивали на активизации поставок дальнобойных ракет ATACMS.

Но, по словам двух американских чиновников и советника украинского правительства, министр обороны Ллойд Остин отклонил недавнюю просьбу президента Владимира Зеленского о том, чтобы США отдали приоритет в поставках ATACMS Украине перед другими покупателями.

При этом, Пентагон намерен отправить в Украину более 500 ракет-перехватчиков для Patriot и NASAMS в ответ на активизацию российских беспилотников и ракетных атак.

Ожидается, что они прибудут в ближайшие недели и удовлетворят потребности Украины в противовоздушной обороне на оставшуюся часть этого года.

Также США отправит "небольшое количество подрядчиков" для помощи Украине в ремонте и обслуживании F-16 и других систем, сказал представитель Пентагона. Подрядчики прибудут в ближайшие месяцы и будут работать вдали от линии фронта.

Еще в августе администрация Байдена отвергла такой шаг, но с тех пор все больше систем стали неработоспособными из-за нехватки квалифицированных работников для их ремонта или обслуживания.

Поэтому было решено подрядчиков все же в Украину отправить.

Ранее обозреватель Politico также сообщал, что у Байдена планирует срочно отправить Украине последние шесть миллиардов долларов помощи.