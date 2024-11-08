В разговорах с лидерами стран Евросоюза победивший на выборах в США Дональд Трамп не давал никаких обязательств по Украине.

Об этом сообщает американская деловая газета Wall Street Journal.

Издание пишет, что европейские лидеры "без лишнего шума" начали переговоры о том, как помочь Украине отразить вторжение России без поддержки Вашингтона, одновременно пытаясь убедить избранного президента Дональда Трампа не сокращать помощь Киеву.

Сообщается со ссылкой на источники, что на ужине в четверг поздно вечером в венгерской столице лидеры Европейского союза обсудили последствия победы Трампа и впервые обсудили, могут ли европейские правительства заполнить пробел, если Трамп сократит помощь Украине.

WSJ напоминает, что Трамп заявил, что хочет быстро положить конец войне в Украине, выступал против пакетов военной помощи США Киеву и положительно отзывался о своих отношениях с Владимиром Путиным. Но он не сказал, сократит ли Вашингтон помощь Украине или попросит союзников оплатить большую часть расходов.

На двухчасовом ужине в парламенте Венгрии лидеры стран Балтии и некоторых скандинавских стран заявили, что Европа должна быть готова увеличить свою поддержку Украины, если это необходимо.

Другие лидеры, включая Макрона и премьер-министра Италии Джорджию Мелони, отреагировали настороженно. Мелони подтвердила свою поддержку Украины, но сказала, что ей придется оправдывать просьбу к избирателям, испытывающим трудности, увеличить финансовую помощь Киеву, если США сократят поддержку.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, один из ближайших европейских союзников Трампа, поддержал призыв избранного президента как можно скорее договориться о прекращении огня.

Источник также сообщил, что после победы Трамп поговорил со многими лидерами ЕС. И он был уклончив в отношении Украины во время телефонных разговоров, в основном слушая и задавая вопросы.

WSJ отмечает, что, хотя европейские лидеры поспешили поздравить Трампа с победой, за кулисами царит значительная нервозность.

"В Брюсселе и Киеве царит уныние и отчаяние, в Будапеште - ликование и восторг, а в Москве - решимость продолжать", - так охарактеризовал нынешнюю ситуацию бывший премьер Швеции Карл Бильдт.

Также WSJ пишет, что Макрон в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом пытался заставить его пообещать, что результатом любых переговоров с Россией по Украине будут "реальные уступки со стороны Кремля".

По данным издания, избранный президент США во время телефонных разговоров с зарубежными лидерами не давал никаких обещаний по Украине.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский ставит на то, что Путин откажет Трампу прекращать войну в Украине.

Также "Страна" разбиралась, что стало понятно о планах Трампа по Украине и как на них реагируют Банковая и Кремль.