Специальный прокурор Джек Смит попросил федерального судью Таню Чуткан приостановить уголовное дело Дональда Трампа о штурме Капитолия 6 января 2021 года, чтобы его офис мог оценить, как двигаться дальше, когда Трамп вернется на пост президента.

Об этом сообщает NBC News.

Специальный прокурор уже ведет активные переговоры с высокопоставленными должностными лицами Министерства юстиции по поводу того, как вести дело дальше.

Прокурор мотивировал свои действия тем, что в результате выборов 5 ноября ожидается вступление обвиняемого в должность президента, поэтому правительству нужно "время для оценки этого беспрецедентного обстоятельства и определения надлежащего курса на будущее в соответствии с политикой Министерства юстиции".

Теперь правительству предстоит составить отчет о состоянии дела или предоставить его суду до 2 декабря.

Напомним, год спустя после штурма Капитолия сторонниками Трампа Джо Байден назвал его попыткой госпереворота.

В 2023 году Трампа по этому делу даже брали под арест, он находился под стражей в здании суда округа Колумбия.