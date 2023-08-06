Бывший президент США Дональд Трамп ни за что не согласится на сделку с прокуратурой по обвинению, связанному со штурмом Капитолия в январе 2021 года.

Такое заявление сделал его адвокат Джон Лауро в интервью телеканалу CBS News.

Журналист спросил у юриста, существует ли условие, при котором Трамп согласится на сделку с прокуратурой по обвинениям, связанным со штурмом Капитолия.

"Нет", - ответил Лауро.

"Абсолютно, сто процентов", - добавил Лауро на вопрос о том, будут ли Трамп и его защита ходатайствовать о прекращении дела.

Лауро отметил, что в обвинении прокуратуры присутствует "множество дыр", и подтвердил намерение добиваться смены площадки рассмотрения дела, предложив в качестве "замечательного места" суд в штате Западная Вирджиния.

Между тем сегодня сам Трамп заявил, что будет просить о смене судьи по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года и переносу судебного процесса из Вашингтона.

Напомним, в четверг Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав".

Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям может отправиться в тюрьму на 561 год.

В итоге он не признал свою вину и суд отпустил его.