Предвыборная борьба между действующим президентом Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом может увести политическую систему США в еще больший застой и раскол.

Об этом пишет CNN.

Трамп, несмотря на уголовные дела, имеет лучшие шансы на выдвижение от республиканцев. Последние опросы показывают, что "Трамп и Байден гипотетически равны, имея по 43 процента голосов".

В пользу демократов может еще сыграть замедление инфляции и уголовные дела на Трампа (хотя последний фактор вряд ли слишком размоет базу республиканца). Но в целом тенденции негативные для обоих кандидатов. Причина - наступил самый продолжительный период в американской истории, когда ни одна из сторон не смогла установить решающее преимущество над другой.

"Почти во всех критических аспектах политическая система теперь определяется застоем и противостоянием", - говорится в статье. Каждая партия установила практически "неприступную сферу влияния" в большом количестве штатов, где они доминируют на выборах.

"Сорок из 50 штатов, или 80% из них, голосовали одинаково на каждых из последних четырех президентских выборов", - пишет издание.

Поэтому матч-реванш Байден-Трамп не разделит электорат - он и так предельно разделен. Но это может вызвать "неожиданные повороты", поскольку многие избиратели не испытывают энтузиазма по поводу обоих кандидатов.

"На самом деле повторение битвы Байдена и Трампа, скорее всего, приведет к удивительным результатам, поскольку избиратели ясно дали понять, что не хотят видеть этот матч-реванш", - говорят эксперты.

Например, к падению явки или демонстративной поддержке сторонних кандидатов.

Напомним, по последним опросам больше трети американцев не хотят видеть Байдена и Трампа кандидатами на пост президента.