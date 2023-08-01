Деловой партнер Хантера Байдена Девон Арчер обвинил президента США в содействии бизнесу сына. На слушаниях в Палате представителей Арчер заявил, что Джо Байден и его сын Хантер более 20 раз говорили о своих деловых сделках.

Об этом сообщает CNN.

По данным канала, Арчер, как и Хантер Байден, состоял в руководстве украинской газовой компании Burisma. В 2018 году он был признан присяжными виновным в участии в мошеннической схеме, связанной с продажей облигаций индейских племен, ему назначили год тюрьмы, однако он пока не отбыл это наказание.

Председатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер по итогам слушаний заявил о том, что Джо Байден публично лгал о своем незнании и невовлеченности в бизнес-сделки Хантера.

"Показания Девона Арчера подтверждают, что Джо Байден лгал американскому народу, когда заявлял, что не был в курсе и не участвовал в бизнес-сделках своего сына", - заявил Комер.

Конгрессмен добавил, что президент США являлся "брендом", который его сын продавал по всему миру для обогащения семьи Байденов.

"Когда Джо Байден был вице-президентом США, то лично и по телефону участвовал в ужинах Хантера Байдена с его иностранными деловыми партнерами более 20 раз", - добавил Комер.

В качестве "ключевых выводов" из показаний Арчера, Комер указал на то, что весной 2014 года Байден в должности вице-президента США принимал участие в деловом ужине со своим сыном Хантером в Вашингтоне, где присутствовала российская предпринимательница Елена Батурина, вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

Член палаты представителей Дэн Голдман по итогам комитетских слушаний заявил, что Хантер Байден общался с отцом ежедневно, и за 10 лет дружбы с сыном президента свидетель по этому делу около 20 раз подключался к их разговорам по громкой связи.

Комитет по надзору палаты представителей американского конгресса утверждает, что Хантер Байден не менее дюжины раз связывал по телефону отца со своими зарубежными партнерами, в том числе с топ-менеджерами украинской энергетической компании Burisma.

При этом в Белом доме подчеркивают, что Байден-старший в бизнес сына вовлечен никогда не был.

Ранее мы писали, что бизнес-партнеры Хантера посещали Белый дом более 80 раз за то время, пока его отец был вице-президентом США.

Также сообщалось, что почти дюжина нынешних и бывших чиновников, работающих в Белом доме и администрации Джо Байдена, включая советника президента по национальной безопасности и госсекретаря, имеют обширные связи с Хантером Байденом.