Бизнес-партнеры сына Джо Байдена Хантера посещали Белый дом более 80 раз за то время, пока его отец был вице-президентом США.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

"Четыре бизнес-партнера, вице президент ныне не существующей фирмы Хантера Байдена и двое его помощников посещали Белый дом более 80 раз, когда его отец был вице-президентом в администрации Обамы", - пишет сайт телеканала со ссылкой на данные, полученные в ходе анализа записей о посетителях Белого дома в тот период.

Так, по информации СМИ, Джоан Майер, которая с 2008 по 2017 год занимала пост вице-президента связанной с Хантером Байденом фирмы Rosemont Seneca Advisors, была в Белом доме за период вице-президентства Байдена по меньшей мере 17 раз. Как сообщает телеканал, она не только принимала участие во встречах с самим Байденом-старшим, но и общалась с его помощниками.

Помощница самого Хантера, Энн Мэри Персон, которая впоследствии стала работать в команде Джо Байдена, до 2014 года посещала Белый дом по меньшей мере пять раз. Ее брат Фрэнсис Персон не только был вовлечен в бизнес-активность Хантера, но также неоднократно бывал в Белом доме. Около девяти раз в Белом доме в период с 2012 по 2015 год ездила другая личная помощница Хантера - ​​Кэти Додж, более десяти раз там появлялись его бизнес-партнеры Роб Уокер и Эрик Шверин.



Действующий президент США Джо Байден решительно отрицает, что был вовлечен в какую-либо деятельность своего сына, но республиканцы в конгрессе ведут расследование возможных злоупотреблений Байденом служебным положением.

Ранее мы сообщали, что республиканцы в рамках расследования схем Байденов хотят вручить повестку его сыну Хантеру.

Также мы писали, что конгрессмен объявил о слушаниях по расследованию торговли влиянием родственниками Байдена.