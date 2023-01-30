Конгрессмен Джеймс Комер, новый республиканский председатель комитета по надзору Палаты представителей, заявил, что "торговля влиянием", которую вели родственники президента Джо Байдена будет для него приоритетом при расследовании бизнеса семьи президента. Публичные слушания на эту тему начнутся на следующей неделе.

Об этом Комер сказал в своем выступлении в пресс-клубе в Вашингтоне.

"У нас есть доказательства того, что эта семья забрала миллионы и миллионы долларов у наших противников, в основном в Китае. Я думаю, нам нужно определить, куда пошли эти деньги", - сказал Комер.

Комер подчеркнул, что сложно представить, как Китай "платит большие деньги за консультации и не просит ничего взамен".

В комитете ждут банковских выписок сына президента Хантера Байдена и готовятся обсуждать его ноутбук, для этого даже позвали представителей Твиттера, сообщил Комер. Комитет по надзору заслушает показания руководителей соцсети об их решении временно запретить ссылки на статью New York Post о ноутбуке Хантера в преддверии президентских выборов 2020 года.

Другие темы повестки дня комитета включают секретные документы, недавно обнаруженные в личном офисе и резиденции Байдена, политику администрации Байдена в области безопасности границ и иммиграции, уход США из Афганистана и рост цен на энергоносители за последние два года.

Ранее комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США потребовал у Минфина предоставить данные о подозрительных деловых операциях семьи Байдена.

В ноябре Комер утверждал, что сын президента США Хантер вступал в бизнес-связи по всему миру и мог стать миллионером, предоставляя доступ к высокопоставленным членам своей семьи.