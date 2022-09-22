Опубликовано пикантное видео отдыха Хантера Байдена в 2018 году в люксовом отеле в Малибу стоимостью 4200 долларов в сутки.

Ролик разместило британское издание Daily Mail.

На видео Хантер едет по лужайке на велосипеде, раздевается догола и скатывается с водной горки в бассейн отеля. Также есть фотографии из отеля, на которых сын Байдена занимается групповым сексом и развлекает проституток в джакузи. Эти материалы хранились на ноутбуке Хантера и были получены Daily Mail.

В сентябре и октябре 2018 года Хантер арендовал роскошные дома для отдыха в окрестностях Лос-Анджелеса, в том числе виллу с шестью спальнями, бассейном, гидромассажной ванной и водной горкой в закрытом районе Серра Ретрит на холмах Малибу.

Ранее сообщалось, что сын президента США может быть фигурантом расследования о налоговом мошенничестве.

Также Хантера Байдена подозревают в трате десятков тысяч долларов на проституток, которых ему поставляла украинка.