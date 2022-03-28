Прокуратура штата Делавэр проводит предварительное расследование, изучая источники дохода сына президента США Джо Байдена Хантера. Кроме прочего прокуроры рассматривают его работу в Украине на предмет возможных налоговых нарушений.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на близкие к расследованию источники.

Как пишет издание, представители прокуратуры в последние недели активно рассылают запросы бывшим партнерам Хантера Байдена. Запросы касаются денег, полученных сыном президента США от украинской энергетической компании Burisma Holdings в середине 2010-х годов, а также использования этих средств для покупки пакетов облигаций.

А в прошлом месяце прокуратура подробно допросила по крайней мере одного соратника Хантера Байдена об употреблении им наркотиков и алкоголя, привычке к тратам средств и душевном состоянии в 2018 году, сказал источник издания.

Расследование пока носит предварительный характер. Собранные показания в случае наличия оснований могут быть представлены федеральному большому жюри, которое принимает решение о возможности выдвижения обвинений. Однако пока такая возможность остается гипотетической, газета не сообщает о конкретных перспективах дела и планах в этом направлении.

Хантер Байден в 2014-2015 годах входил в совет директоров Burisma, получая около $50 тысяч в месяц за посреднические, консультационные и лоббистские услуги. Политические оппоненты нынешнего президента США предполагают, что в это время у семьи Байденов сформировались личная заинтересованность в ситуации на Украине и связи с действующими властями страны.

Год назад в свет вышла автобиография Хантера Байдена "Прекрасные вещи" (Beautiful Things), в которой он заявил, что в рамках работы в совете директоров Burisma он противостоял интересам Владимира Путина.

А в 2020 году газета New York Post опубликовала скандальную переписку о связях семьи Байденов с Burisma.