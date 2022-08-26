В Ютубе появился трейлер фильма Роберта Дави "Мой сын Хантер" о скандальной жизни младшего сына президента США Джо Байдена.

Фильм повествует об отношениях Хантера с отцом, коррумпированном бизнесе Байдена-младшего и его разгульном образе жизни.

"Внимание! Этот фильм содержит секс, проституцию, наркотики, кумовство, отмывание денег, еще секс, ноутбук из ада, китайских шпионов, украинских "бизнесменов", Коммунистическую партию Китая, распродажу Америки и семью", - сказано в описании картины.

Роль Хантера Байдена исполнил британский актер Лоренс Фокс (известен по фильму "Джейн Остин"), а Джо Байдена - американец Джон Джеймс ("Династия"). В картине также сыграли Келли Рейтер, Йована Стевич и Джина Карано, которую выгнали из Голливуда вообще и сериала "Мандалорец" в частности за поддержку Дональда Трампа и критику ситуации в Украине.

Премьера фильма состоится 7 сентября в США.

Ранее "Страна" сообщала, что Хантера Байдена подозревают в трате десятков тысяч долларов на проституток, которых ему поставляла украинка.

Также мы писали, что в США начали расследование источников дохода Хантера Байдена и его работы в Украине.