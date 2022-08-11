Президент США Джо Байден, который недавно переболел коронавирусом, улетел в отпуск на океанское побережье в портовый город Чарлстон, рядом с которым находится остров Киауа вместе с сыном Хантером. Детали неанонсированного отпуска американского президента раскрывает NBC.

Президент отправился в Южную Каролину, где проведет 7 дней. Сам остров Киауа славится частными пляжами и гольф-полями, а Байден посещал его трижды в бытность вице-президентом.

Власти Киауа выпустили заявление для местных жителей, объявив об усиленных мерах безопасности в ближайшие дни и предупредив о пробках на дорогах.

Вместе с Байденом на остров полетели супруга Джилл Байден, сын Хантер с супругой Мелиссой Коэн и внук Бо. Отправились он туда на президентском самолете с военной базы Эндрюс.

Ранее основатель Pink Floyd назвал Байдена военным преступником и заявил, что он подливает масло в огонь в Украине.

В начале августа Байден четвёртый день подряд получал новый положительный тест на коронавирус, его супруга была обеспокоена состоянием здоровья президента США.

1 августа Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи на 550 миллионов долларов.