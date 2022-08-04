Жена президента США Джилл Байден озабочена состоянием своего мужа Джо Байдена.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в окружении первой леди Америки.

По данным телеканала, Джилл Байден беспокоит то, что состояние Джо Байдена могло ухудшиться на фоне пандемии, войны в Украине и других значимых вызовов, стоящих перед Вашингтоном.

Напомним, что президент США в третий раз за последние три дня получил положительный тест на коронавирус.

По словам его лечащего врача, Джо Байден по-прежнему страдает от периодического кашля, но уже реже, чем это было вчера. У него нет лихорадки и он пребывает в хорошем настроении. Его температура, пульс, кровяное давление, частота дыхания и показатель кислорода в крови остаются абсолютно нормальными.

Также ранее Джо Байден заявил, что у него появился рак после загрязнения окружающей среды в регионе, где он провел свое детство. Об этом глава Белого дома сказал, когда выступал с речью, посвященной борьбе с последствиями кризиса, вызванного климатическими изменениями. Он напомнил, что многие заводы по всей стране выбрасывают "токсичные вещества, смог, парниковые газы".