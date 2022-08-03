Президент Соединенных Штатов Джо Байден в третий раз за последние три дня получил положительный тест на COVID.

Об этом сообщил лечащий врач президента США Кевин О'Коннор.

"Он по-прежнему страдает от периодического кашля, но уже реже, чем это было вчера. У него нет лихорадки и он пребывает в хорошем настроении. Его температура, пульс, кровяное давление, частота дыхания и показатель кислорода в крови остаются абсолютно нормальными. Его легкие также чисты", - говорится в заключении врача, которое распространил Белый дом.

Отмечается, что утренний тест американского лидера на коронавирус показал положительный результат.

"Президент продолжит следовать мерам жесткой изоляции, как и было предписано ранее", - подчеркнул О'Коннор.

Напомним, вчера президент Байден вновь получил положительный результат теста на COVID-19. У американского президента наблюдается кашель. Его врач О'Коннор отметил, что температура, пульс и давление Байдена остаются в пределах нормы.

Ранее доктор американского президента заверил, что Байден продолжит заниматься делами американцев и "проявляет особую добросовестность, чтобы защитить каждого сотрудника резиденции, Белого дома, секретной службы и других ведомств, чьи обязанности требуют любой близости к нему".

Отметим, 27 июля стало известно, что президент США получил отрицательный результат теста на коронавирус. Однако в субботу тест показал положительный результат.