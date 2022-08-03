Байден кашляет. Президент США в третий раз за последние три дня получил положительный тест на коронавирус
Президент Соединенных Штатов Джо Байден в третий раз за последние три дня получил положительный тест на COVID.
Об этом сообщил лечащий врач президента США Кевин О'Коннор.
"Он по-прежнему страдает от периодического кашля, но уже реже, чем это было вчера. У него нет лихорадки и он пребывает в хорошем настроении. Его температура, пульс, кровяное давление, частота дыхания и показатель кислорода в крови остаются абсолютно нормальными. Его легкие также чисты", - говорится в заключении врача, которое распространил Белый дом.
Отмечается, что утренний тест американского лидера на коронавирус показал положительный результат.
"Президент продолжит следовать мерам жесткой изоляции, как и было предписано ранее", - подчеркнул О'Коннор.
Напомним, вчера президент Байден вновь получил положительный результат теста на COVID-19. У американского президента наблюдается кашель. Его врач О'Коннор отметил, что температура, пульс и давление Байдена остаются в пределах нормы.
Ранее доктор американского президента заверил, что Байден продолжит заниматься делами американцев и "проявляет особую добросовестность, чтобы защитить каждого сотрудника резиденции, Белого дома, секретной службы и других ведомств, чьи обязанности требуют любой близости к нему".
Отметим, 27 июля стало известно, что президент США получил отрицательный результат теста на коронавирус. Однако в субботу тест показал положительный результат.