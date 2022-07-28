В китайском Ухане, (с которого началась пандемия Covid-19) снова ввели локдаун. Власти обнаружили четырех носителей коронавируса без симптомов и почти миллион жителей уханского пригорода теперь будут сидеть дома ближайшие три дня.

Об этом пишет BBC.

Сначала во время тестирования обнаружили двоих бессимптомных больных, а по цепочке контактов - еще двоих больных, тоже без симптомов. Население Уханя - 12 миллионов человек.

В Китае с начала пандемии власти контролируют заболеваемость предельно жесткими антиковидными мерами.

Напомним, в Европе фиксируют рост заболеваемости ковидом и говорят о начале седьмой волны пандемии. По разным прогнозам, она может достигнуть своего пика уже этим летом, либо осенью. В странах пока не ужесточают карантинные ограничения, но в некоторых регионах локально уже принимают меры по сдерживанию ковида. Мы подробно рассказывали, как в мире поднимается седьмая волна коронавируса.

Также и в Украине готовятся к новой волне коронавируса.

Кроме того, писали, что в Италии и Франции фиксировали сотни тысяч заболевших.