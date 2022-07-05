В мире опять бушует пандемия коронавируса.

Об этом сообщает The Guardian.

За последние сутки в Италии зафиксировано 100 тысяч новых зараженных, во Франции – более 200 тысяч случаев.

А Китай снова закрывает на локдаун 13-миллионный город Сиань – причем всего лишь из-за 18 случаев омикрона.

Ранее еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила, что в Европе снова резко растут цифры по коронавирусу, пандемия не окончена. Показатель уведомлений о случаях заболевания за 14 дней на 25 неделе в Евросоюзе и Европейской экономической зоне составил 694,1 на 100 тысяч человек против 518,6 на 24 неделе. Этот объединенный показатель увеличивается третью неделю.

В Великобритании также стремительно растет число заболевших, сообщает ВВС. Состоянием на 1 июля заболевших было около 2,3 млн, то есть каждый тридцатый житель страны. Это на 32% больше, чем всего неделю до этого.

Мы также писали, что в Израиле власти объявили о начале новой, уже седьмой волны пандемии коронавируса. В стране могут ужесточить карантинные ограничения. Сейчас коронавирусом в стране болеет почти 47 тыс. человек, а у половины вирус обнаружили за последнюю неделю.

Помимо этого, в Минздраве Украины недавно сообщили, что почти 700 тысяч украинцев не получили вторую дозу вакцины против COVID-19, еще более 14 млн не сделали бустерную прививку. При этом напомним, что в Украине продлили карантин, связанный с коронавирусом, до 31 августа.