С сегодняшнего дня, 1 июня, Турция отменяет требование для приезжающих в страну путешественников по предъявлению ПЦР-тестов или тестов на антитела, сообщили в МВД республики.

С 1 июня для въезда в Турцию на всех пограничных пунктах не будут запрашиваться справки с отрицательным [результатом] ПЦР-теста, который нужно было сдавать максимум за 72 часа до въезда, или требование об отрицательном результате экспресс-теста на антитела, который необходимо было сделать в течение 48 часов после въезда, - сказано в распоряжении ведомства.

Это не первая страна, которая сняла для туристов все ограничения, связанные с коронавирусом - в середине мая Австрия заявила, что гостям больше не нужно нужно отбывать карантин, предъявлять сертификат о вакцинации, справку о перенесённой болезни и результат отрицательного ПЦР-теста.

Также с 20 мая власти Израиля отменили обязательный ПЦР-тест в аэропорту для прилетающих в страну. При этом туристам разрешили сдавать тест на антиген за сутки перед посадкой в самолёт.

Напомним также, что в первый день лета Кипр также отменит все сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты для въезжающих в страну туристов.

Как писала "Страна", темпы вакцинации от коронавируса во время войны в Украине упали в два раза. Тем не менее в Украине продлили карантин из-за коронавируса до осени.

Тем временем война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Основной фронт по-прежнему в Северодонецке. И судя по заявлениям руководства города и области, бои идут в самом центре города. Эвакуация гражданских лиц оттуда остановлена - видимо, дороги и мосты полностью под огневым контролем противника.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.